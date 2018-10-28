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Прогнулись: БРСМ предлагает присвоить Дворцу независимости статус историко-культурной ценности

29.10.2018 13:50 — Разное | Партизан  
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Участники встречи Лукашенко с активом БРСМ предложили присвоить недавно построенному Дворцу независимости, который в народе именуется очередной резиденцией Лукашенко, статус историко-культурной ценности

Безусловно, Лукашенко не стал этому возражать. "Пройдем этот путь спокойно. Есть определенные процедуры, и если данная идея будет поддержана до президента, я соглашусь", - сказал Лукашенко.


 

 
 
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Участники встречи Лукашенко с активом БРСМ предложили присвоить недавно построенному Дворцу независимости, который в народе именуется очередной резиденцией...
 
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