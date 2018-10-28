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«Обменялись интимными фотоснимками частей тела»: как озабоченных белорусов разводят на деньги

29.10.2018 13:43 — Разное | Партизан  
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В производстве Советского РОСК Минска находится уголовное дело о вымогательстве, жертвой которого стал явно сексуально озабоченный мужчина.

«Обменялись интимными фотоснимками частей тела»: как озабоченных белорусов разводят на деньги
История началась в апреле текущего года, когда минчанин на сайте знакомств затеял переписку, как отмечается в материалах дела, с неустановленным лицом, с которым он обменялся «интимными фотоснимками частей тела». Не сложно догадаться о каких частях тела идет речь. Через некоторое время через соцсеть «ВКонтакте» минчанин получил сообщение опять же от неустановленного лица с требованием перечислить 500 рублей, в противном случае автор послания обещал разослать фото интимного содержания всему списку друзей в соцсети. Таких денег у озабоченного минчанина не было и стороны сошлись на 200 рублях. Деньги жертва интимного селфи отправила на номер указанной ему банковской карточки «Беларусбанка». 

Вымогатель свои обязательства выполнил, компромат в виде фото друзья минчанина не получили, но он сам обратился с заявлением в правоохранительные органы. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 208 УК (Вымогательство под угрозой оглашения сведений, которые потерпевшие желают сохранить в тайне). Санкция – от штрафа до 5 лет лишения свободы.

Получателя денег вычислили оперативно по его банковской карточке. Мужчину допросили в качестве подозреваемого. Он пояснил, что сам стал жертвой комбинации. На сайте знакомств он познакомился с девушкой, обменялись интимными фото, хотел с ней познакомиться поближе, сообщив свой номер телефона, ну а дальше все было по отработанному сценарию. 

В приложении Вайбер неизвестный потребовал от него  8 тысяч российских рублей под угрозой пересылки фотоснимка интимного содержания всему списку друзей потерпевшего в социальной сети «ВКонтакте». Перевести деньги он должен был на электронный кошелек «Яндекс Деньги». Однако он наскреб всего 6,5 тысяч рублей. Оставшиеся деньги ему простили, но взамен потребовали предоставить реквизиты своей банковской платежной карты, с которой он в последующем должен перечислять поступающие деньги на «Яндекс Деньги». За эту услугу ему пообещали платить 25% от поступивших сумм.

Следствием было установлено, что разводчики пользовались номерами телефонов украинских  операторов сотовой связи АО «Киевстар» и ПрАО МТС. Вымогатели, скорее всего, находятся в Украине. Чтобы установить их личности белорусские правоохранители обратились к своим коллегам с поручением об оказании международной правовой помощи. В судебном порядке ходатайство было рассмотрено и удовлетворено. Киевской местной прокуратуре предоставили право изъять у операторов всю необходимую для белорусского следствия информацию. 

Правда, это не означает, что следствие приблизится к логическому завершению. Жулики вполне могли пользоваться номерами телефонов, зарегистрированными других лиц. Хотя вопросов больше не к ним, а к любителям трясти своими интимными местами в интернете. 
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В производстве Советского РОСК Минска находится уголовное дело о вымогательстве, жертвой которого стал явно сексуально озабоченный мужчина.
 
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