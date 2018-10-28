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Кровавая резня в Гомеле: ранивший трех милиционеров предстанет перед судом

29.10.2018 13:25 — Разное | Партизан  
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Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Гомеля, который подозревается в нападении на трех милиционеров, сообщили в Генпрокуратуре.

24-летний житель Гомеля, осужденный за наркотики и хулиганство, в апреле 2018 года сбежал из районной больницы. По данным следствия, во время задержания сотрудниками милиции он ранил двух человек, но был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

"Прокурор оставил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено для рассмотрения в Гомельский областной суд", - сообщили Sputnik в понедельник в Генеральной прокуратуре.

Фигуранту дела предъявлены обвинения в уклонении от отбывания наказания и покушении на убийство более двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, уточнили прокуроры.


фото с места происшествия

Гомельчанин был осужден в 2017 году к 3 годам ограничения свободы, его направили отбывать наказание в исправительном учреждении открытого типа №49 в Шклове, по причине болезни он был помещен в районную больницу, напомнили в Генпрокуратуре.

Он сбежал из больницы в ночь со 2 на 3 апреля 2018 года, был объявлен в розыск. Мужчину случайно обнаружили в троллейбусе маршрута №20 в Гомеле 15 мая 2018 года два сотрудника милиции. В тот момент они были в штатском. 

Во время задержания он умышленно нанес трем сотрудникам милиции удары ножом, руками и ногами. Подозреваемый бросился бежать и был задержан бойцами ОМОНа, когда переплывал реку.


 
Теги: Гомель
 
 
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Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Гомеля, который подозревается в нападении на трех милиционеров, сообщили в...
 
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