«Действо языческой культуры». В витебском вузе запретили праздновать Хэллоуин

В Витебской госакадемии ветеринарной медицины администрация выступает против Хэллоуина, который празднуется ежегодно 31 октября. Причина − это праздник языческой культуры, не имеет никакой связи с православием и католицизмом. А частные инициативы отпраздновать Хэллоуин − это бизнес.

В группе академии в соцсети «Вконтакте» один из студентов поинтересовался , будет ли воспитательный отдел проводить какие-нибудь мероприятия к Хэллоуину. Сначала ему ответили, что этот праздник входит в список не рекомендуемых Министерством образования для празднования в госучреждениях. Зато посоветовали 2 ноября прийти на День академии в пионерском костюме, потому что тематика праздника приурочена к столетию ВЛКСМ. Сейчас этот ответ удалён, но сохранился скриншот, который опубликовали в твиттере «РБ головного мозга».

Потом Студсовет академии ответил в комментариях, что обратился в отдел воспитательной работы с молодежью по этому вопросу и получил такой ответ: «Этот «праздник» не рожден культурой народа Беларуси и не является традиционным. Он принадлежит совершенно другому обществу, совершенно другой традиции. И мы, сотрудники отдела, не понимаем, почему мы должны заимствовать чужие праздники, даже вне зависимости от отношения к его содержанию».

Далее сотрудники отдела указывают на «истинную сущность зарождения и историю» Хэллоуина. А для тех, кому лень, сами же и рассказывают: во всех культурах люди пытались оградить себя от зла, но древние кельты, язычники, выбрали для этого необычный путь − в ночь на 1 ноября они сами переодевались в «зло». И так появился «оккультный празник Самайн». Затем Церковь в 9 веке заменяет Самайн католическим Днём всех святых, но у неё не получилось таким путём «искоренить языческие традиции». В итоге Самайн превратился в Хэллоуин.

Сотрудники воспитательного отдела пишут, что «ни к католичеству, ни к православию он не имеет никакого отношения. Более того, традиционные конфессии выступают с резкой критикой таких праздников. Что касается инициативы частных лиц (администрации клуба, дискотеки и прочих) «отпраздновать» Хэллоуин, мы считаем, что это бизнес. Народу, особенно молодежи, нужен повод для веселья, и развлекательные заведения скопировали западные традиции.

Поэтому говорить о какой-то организации данного «празднования» со стороны отдела воспитательной работы речи идти не может. Пропагандировать действо языческой культуры мы не будем. Соответственно, с нашей стороны сразу закрывается дискуссия по этому вопросу».