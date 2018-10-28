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$34 миллиарда. IBM купила разработчика облачных технологий

29.10.2018 13:31 — Разное | KYKY  
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Компания IBM объявила о покупке разработчика облачных технологий Red Hat за 34 миллиарда долларов. Это рекордная сделка для IBM, пишет Reuters. Теперь компания планирует стать главным провайдером облачных сервисов в мире.

IBM заплатил 190 долларов за каждую акцию компании − причём в пятницу на бирже они стоили около 117 долларов. Сделку профинансируют за счёт свободных денежных средств и долговых обязательств.

Как заявляют в IBM, там поддерживает открытую модель управления Red Hat, её вклад в разработку ПО с открытым кодом и участие в open source-сообществе. Поэтому купленная компания, хоть и присоединится к подразделению Hybrid Cloud, останется независимой, не поменяет головной офис, бренды или свой порядок, сохранит портфель продуктов и рыночную стратегию. Также сохранится сотрудничество с крупнейшими поставщиками облачных услуг − Google Cloud, Amazon Web Services и другие.

Во главе Red Hat останется Джеймс Уайтхёрст и менеджмент компании. Уайтхёрст войдёт в команду высшего руководства IBM и станет подотчётен Джинни Рометти. По его словам, «объединение с IBM даст нам больше возможностей и ресурсов, чтобы сделать открытую разработку двигателем перехода на цифровые технологии, а также расширить аудиторию Red Hat. При этом мы сохраним нашу уникальную культуру и неизменную приверженность инновациям на основе открытой разработки».

 
 
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Компания IBM объявила о покупке разработчика облачных технологий Red Hat за 34 миллиарда долларов. Это рекордная сделка для IBM, пишет Reuters. Теперь компания планирует...
 
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