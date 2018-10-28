"После 0:6 Дуайер успокаивал меня возле автобуса". Кто болеет за "Динамо" после 10 поражений подряд

Минское «Динамо» проиграло десять матчей подряд, установив клубный антирекорд в КХЛ. «Зубры» показывают не самую зрелищную игру и часто уступают, ведя по ходу встречи. Тем не менее, поклонники продолжают болеть за команду, летая за ней по всей России. SPORT.TUT.BY поговорил с болельщиками «Динамо», которые готовы жертвовать временем и деньгами, чтобы поддержать команду в трудный период.



Фото из личного архива Татьяны Благовещенской

«Бойкот домашних матчей и сжигание формы дадут выход только собственному пару»

Татьяна Благовещенская болеет за клуб уже много лет. Она практически не пропускает игры на протяжении последних восьми лет.

— С выездами как пойдет: иногда планирую, иногда идея поехать возникает спонтанно. Совмещать работу и хоккейные путешествия легко. Бывает, выезды попадают на выходные, да и взять отгул за свой счет можно. Мое нехоккейное окружение реагирует по-разному. Я бы сказала, от симпатии до скепсиса. В принципе, в таких вопросах чужое мнение роли не играет, каждый волен проводить свободное время, как угодно. Отпуск я не планирую. В связи со спецификой работы он всегда в июле-августе.

Выезд — это всегда недешево. Поэтому в основном добираюсь на автобусе или на перекладных. Самые дальние автобусные поездки — Казань, Донецк и Прага. Когда удается словить дешевые авиабилеты, то летим самолетом, но лично у меня такой практики всего ничего. Важно еще подобрать компанию, чтобы дешевле обошлось хотя бы жилье. Но желающих почти никогда нет из-за цены вопроса. Мечтаю попасть с клубом во Владивосток и Шанхай, но это уже очень дорого.



Фото из личного архива Татьяны Благовещенской

Что касается последних событий, то критиковать команду можно сколько угодно. При этом быть правыми или не очень. Но от слов мало что зависит, а действия вроде бойкота домашних матчей, сжиганий джерси и плевков в телевизор дадут выход только собственному пару. Если что-то происходит, значит на это есть свои причины, о которых мы не то что не знаем, а иногда даже не догадываемся.

Трудные времена бывают у всех. Недаром в народе говорится, что друг познается в беде. Поддерживать успешную команду легко и приятно, а вот свою в беде, как оказывается, не все могут. Да, мы тоже ругаемся, плачем, возмущаемся, но идем. Это личное дело и выбор каждого. И сегодняшняя ситуация хорошо показывает сущность людей. Я знаю тех, кто долгое время на каждого хоккеиста выливал тонны желчи, ругал «Динамо». Потом эти люди вдруг становятся суперболельщиками, готовыми пробивать выезды. У меня вопрос: откуда такое лицемерие?



Фото из личного архива Татьяны Благовещенской

Каждая поездка — это приключение. Даже свои традиции есть. Всегда идем на предматчевую раскатку, только, наверное, пару раз нас туда не пустили. По возможности встречаем команду после матча. Бывали и казусы, например, в прошлом сезоне после матча со «Спартаком» сломался клубный автобус, на котором мы ехали. Добирались домой долго. Несколько лет назад впятером съездили на «четверник» Подольск — Казань — Нижний Новгород — Москва на машине. Это был тоже не самый лучший сезон. Написали письмо поддержки для команды и стартовали. Ни одной победы в этой поездке не увидели, зато нас пригласили в Нижнем на утреннюю тренировку. Знали, что мы едем следом.

«Хоккей для меня — это больше, чем жизнь»

Олег Ситкович — болельщик с огромным стажем. Он переживает за минское «Динамо» еще со времен выступления команды во Дворце спорта. Сам он из Молодечно, но пока не пропустил ни одного домашнего матча команды на «Минск-Арене».

— Под выездные серии беру отпуск осенью и зимой, потому что с друзьями планируем, как будем добираться. С работой и коллегами повезло: они поддерживают и понимают. В поездках знакомлюсь с интересными людьми. От общения с некоторыми прямо кайфую! Хоккей для меня — это больше, чем жизнь. Всегда рад провести время со своими товарищами и никогда с этой атмосферой не расстанусь.



Фото из личного архива Олега Ситковича

Затраты на перелеты действительно ощутимые, но что не сделаешь ради любимого клуба. Пообещал не брать деньги из семейного бюджета на хоккей. Летом, если подвернется шанс, подзаработаю деньжат на сезон. Все уже давно дружат между собой, так что стараемся делить расходы на всех. Лично я насчитал 15 выездных матчей, на которых побывал. Считаю только новые города. Например, по 10 раз кататься в Питер и Москву не так интересно, а вот Татарстан или Сибирь — сел и поехал.

Был как-то неделю в Египте и увидел лишь море и ракушки. Мало интересного. Зато на выездных матчах впитываешь атмосферу целого региона. Все увидишь, куда хочешь залезешь.



Фото из личного архива Олега Ситковича

Про хоккей могу говорить часами. Очень много историй знаю про другие города. Смешных, грустных и курьезных. Помнится, приехали всемером из Москвы в Магнитогорск. Мороз 20 градусов, аэропорт советский, людей совсем нет. Думаем, как добраться до местной арены. Попросили помочь работников — ноль реакции. Засыпались на роуминге, оказалось, что аэропорт находится на территории Башкирии и вызывать такси очень дорого. С горем пополам нашли одну машину, куда посадили девушек, а мужики пошли пешком. Вот на самой арене было круто: местные тепло встретили, а милиция пустила погреться в подтрибунку. Заметил, что белорусских болельщиков везде душевно принимают. И город покажут, и до вокзала проводят.

«Мы с ребятами не отдыхаем в Турции, а гоняем на выездные игры»

Оксана Романчик впервые посетила матч минского «Динамо» семь лет назад, придя на хоккей с сыном. Сначала она поддерживала команду с обычной трибуны, а затем перешла на фан-сектор и стала посещать выездные матчи. Среди последних выездов и путешествие в Новосибирск, где «зубры» проиграли «Сибири» со счетом 0:6.



Фото из личного архива Оксаны Романчик

— Поездки планирую еще до календаря КХЛ и не всегда они удаются, как того хочешь. Например, в прошлом сезоне у нас с друзьями в планах был «тройник» Магнитогорск — Челябинск — Екатеринбург, но лига сделала календарь по-другому. Получилось посетить только Магнитогорск и Екатеринбург. Спустя неделю после появления календаря мы уже знаем, куда отправимся. Что касается отпуска, то для меня выезды — это и есть каникулы. Летом наша банда усиленно трудится. Коллеги с пониманием относятся к моему хобби.

Я не видела адекватной критики в адрес «Динамо». Одна грязь. И льют ее не болельщики, а заурядные глоры, которые с командой только когда она побеждает. А кто будет с парнями в этой черной полосе? Только тот болельщик, который искренне любит и верит в них. Сейчас у клуба непростой период, но я уверена, что скоро он закончится. Мы с ребятами не можем бросить «зубров» в трудную минуту, поэтому мчим на выезды, как бы там ни было.

Своими глазами видела поражение 0:6 от «Сибири». Для меня это было больно, не могла сдержать слез на трибунах ледового дворца. Помню, как Горди успокаивал меня возле автобуса. Еще мне повезло быть одной из добравшихся до Балашихи. Перед матчем с «Авангардом» арену в Омске забраковали, а мы к такому повороту не были готовы. Билеты не принимали обратно, и наша компания написала письмо клубу с просьбой помочь. Ситуация форс-мажорная. Оказалось, что сами хоккеисты оплатили билеты из Новосибирска в Москву , а мы им испекли торт в знак благодарности.