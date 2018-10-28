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Что означает "черепаха" на панели приборов. Минских водителей проверили на знание "языка автомобиля"

29.10.2018 14:49 — Разное | Tut.by  
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В Минске 26 и 27 октября водителям устроили необычный тест, в котором нужно было правильно определить, что означают значки на приборной панели автомобиля. «Экзамен» прошли более 90% автомобилистов, а основные сложности вызвали редко используемые иконки. Проверку организовала компания Bosch на АЗС United Company, приурочив ее ко Дню автомобилиста.

Более 200 водителей прошли тест на понимание «языка автомобиля» на интерактивной панели рядом с заправкой. Для каждого автомобилиста было смоделировано по 10 различных ситуаций, в которых машина сигнализирует о той или иной неисправности. Всех справившихся с тестом ждал подарок — кожаная обложка на водительские права.


Экзаменатором выступил инструктор по безопасному вождению и «самый известный экс-гаишник страны» Юрий Краснов. По его словам, практически все водители отвечали на вопросы правильно. Это касалось значков, которые присутствуют во всех автомобилях. Некоторые трудности возникали лишь с редко используемыми иконками. В частности, мало кто определил назначение значка с черепахой, который указывает на то, что мощность ограничена.

Для многих автомобилистов тест оказался не только увлекательным, но и полезным: они узнали новую для себя информацию о некоторых значках на приборной панели

Бесплатные проверки были приурочены ко Дню автомобилиста. «Таким способом мы постарались помочь водителям лучше понимать свой автомобиль и общаться с ним на одном языке. Как показало тестирование, подавляющее большинство автолюбителей хорошо разбираются в „симптомах“ авто и понимают, о чем сигнализирует их машина, — пояснили организаторы. — Результаты радуют, поскольку от культуры владения автомобилем во многом зависит и состояние машины, и безопасность на дороге. Однако важно быть в тонусе, оставаться подкованным и не забывать важную информацию».

Кстати, весной сеть «Бош Авто Сервис» провела бесплатную диагностику автомобилей. Каждый желающий мог показать специалистам свою машину, вне зависимости от модели, года выпуска и текущего состояния. Всего было проверено более 1 тыс. автомобилей в Минске и регионах.

«Тогда мы проверяли состояние автомобилей, сейчас же — уровень знаний автомобилистов. И то, и другое имеет большое значение: даже у нового автомобиля могут возникнуть технические неисправности, если пользоваться им небрежно и неосторожно, не обращать внимания на сигналы и знаки, которые он посылает», — подчеркнули организаторы.

 
Теги: Минск
 
 
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белорусским водителям устроили необычный тест на знание "языка" автомобиля. Каждый желающий мог проверить, насколько хорошо он знаком с сигналами, которые...
 
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