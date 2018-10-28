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Александр Лукашенко: справедливость должна лежать в основе идеологии белорусского государства

29.10.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)  
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Впоследствии десятки тысяч молодых комсомольцев участвовали в строительстве Березовской и Лукомльской ГРЭС, Гродненского производственного объединения «Азот» и Светлогорского завода искусственного волокна, Полоцкого и Мозырского нефтеперерабатывающих заводов, Белорусского шинного завода и Брестского коврово-суконного комбината, трех солигорских калийных комбинатов, работали на мелиорации земель Белорусского Полесья.
Белорусские комсомольцы выезжали на строительство объектов жилищного и культурно-бытового назначения Западной Сибири, Уральской области, Карелии и Якутии, массово участвовали в уборке урожая на целинных и залежных землях, ударно трудились на стройках ВАЗа, КамАЗа, Байкало-Амурской магистрали. Специально к мероприятию во Дворце Независимости развернута выставка, организованная в форме интерактивных площадок. Экспозиция посвящена работе БРСМ на современном этапе и тематически разделена по трем направлениям: «Беларусь — крыніца натхнення», «IТ. Креативное пространство», «Будущее Родины строить молодым». Президент пообщается с победителями республиканских молодежных конкурсов и проектов, лучшими бойцами студенческих и молодежных отрядов.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в обществе всегда высоки запросы на справедливость. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом БРСМ —...
 
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