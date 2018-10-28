Космос в объективе. Что нужно для занятий астрономической фотографией?

Пейзаж

- Съемка астрономического пейзажа - самый доступный для обывателя метод получения фотографий астрономических объектов. Нам понадобится минимальный набор: цифровая фотокамера со светочувствительной матрицей, светосильный широкоугольный объектив, а также фотоштатив, - рассказал эксперт. - Подойдет практически любая современная зеркальная или беззеркальная фотокамера, которая позволяет делать длительные выдержки и обладает ручными настройками параметров съемки. Даже с таким простым набором можно получить огромное количество потрясающих не только с эстетической, но также и с научной точки зрения снимков. На обычном ночном пейзаже можно зафиксировать метеоры, спутники, солнечные и лунные затмения. Если проявить немного творческого и технического креатива, можно даже получить снимки других галактик на фоне земного пейзажа!

Солнечная система

По словам эксперта, если съемка астрономического пейзажа доступна каждому и не требует никаких спецсредств для получения минимального результата, то со съемкой объектов солнечной системы и deepsky все немного усложняется.

- Придется докупить телескоп и специальную монтировку (лучше всего экваториальную и альтазимутальную). Инструменты эти, вопреки бытующему заблуждению, также весьма доступны. Самый простой телескоп, который пригоден не только для визуальных наблюдений, но и для астрофотографии, стоит не дороже мобильного телефона. А по цене современных айфонов в Беларуси можно купить весьма профессиональную аппаратуру, которую иногда и не во всех обсерваториях встретишь.

Андрей Шохан утверждает: поскольку объекты нашей съемки расположены от нас очень далеко, их придется приближать с помощью оптики. Именно для этих целей нужна труба телескопа, а также, возможно, различные дополнительные линзы, фильтры, корректоры и прочие «прибамбасы», которые используются в зависимости от поставленных целей и имеющихся возможностей.

- С помощью монтировки можно компенсировать вращение нашей планеты вокруг собственной оси. Это обеспечит ведение одного и того же объекта на небе в течение всей наблюдательной ночи. Специфика съёмки солнечной системы в том, что мы не просто делаем одну фотографию, а ведем видеосъемку объекта, получая тем самым тысячи, а порой даже десятки тысяч снимков в одном ролике. Эти снимки впоследствии с помощью специальных программ выравниваются, сортируются, лучшие кадры накладываются или, правильнее сказать, складываются друг с другом в один снимок, обрабатываются специальными фильтрами, повышающими резкость. Тем самым мы увеличиваем полученный сигнал, уменьшая при этом шум на одиночных кадрах.

Далекий космос

Для получения изображений далекого космоса нужно делать фотографии на очень длинных выдержках.

- Речь может идти даже о нескольких десятков часов суммарной выдержки. Чтобы звезды на нашем снимке не превратились на длительных выдержках в звездные треки, как раз-таки и используются монтировки, которые позволяют компенсировать вращение Земли вокруг собственной оси. Ну а для еще большего накопления сигнала, как вы уже, наверное, догадались, вновь используется сложение кадров. Именно благодаря ему мы накапливаем сигнал и уменьшаем шум.

Найти людей, увлеченных космосом, можно в клубе любителей астрономии hv при Минском Планетарии, а также на форуме любителей астрономии Беларуси forum.belastro.net.