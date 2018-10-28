В Пинске ищут очевидцев наезда на велосипедиста на проспекте Жолтовского

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь разыскиваются очевидцы дорожно-транспортного происшествия: примерно в 17.00 25 сентября 2018 года водитель автомобиля LADA GRANTA 219060 (р. зн. 2290 IX-1), двигаясь по проезжей части проспекта Жолтовского в г. Пинске по направлению от ул. Козубовского к ул. Машиностроителей, вблизи перекрестка с ул. Ровенской совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть проспекта Жолтовского слева направо. В результате велосипедист получил телесные повреждения.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60147.php

Читать полностью в источнике с фото:





Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией, просим обращаться в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь по телефонам: (8-0165) 31-54-45, (8-029) 345-84-16, а также в ОГАИ Пинского ГОВД, либо по телефону 102.