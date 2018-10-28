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Слесарь из Березовского района хранил марихуану
29.10.2018 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
26 октября сотрудниками группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Березовского РОВД в квартире по месту жительства, в гараже и автомобиле жителя Березовского района, 1983 г.р., обнаружено и изъято около 400 гр высушенной марихуаны.
Подозреваемый задержан, ОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь.
ГИОС УВД
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26 октября сотрудниками группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Березовского РОВД в квартире по месту жительства, в гараже и автомобиле жителя...
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