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Слесарь из Березовского района хранил марихуану

29.10.2018 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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26 октября сотрудниками группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Березовского РОВД в квартире по месту жительства, в гараже и автомобиле жителя Березовского района, 1983 г.р., обнаружено и изъято около 400 гр высушенной марихуаны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60145.php

Слесарь из Березовского района хранил марихуану

Подозреваемый задержан, ОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60145.php

Слесарь из Березовского района хранил марихуану


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60145.php

Слесарь из Березовского района хранил марихуану


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60145.php

Слесарь из Березовского района хранил марихуану


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60145.php

Слесарь из Березовского района хранил марихуану

ГИОС УВД 
фото ГНиПТЛ Березовского РОВД 

 
 
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26 октября сотрудниками группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Березовского РОВД в квартире по месту жительства, в гараже и автомобиле жителя...
 
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