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Автобус №22 начал осуществлять заезд на ул. Клейниковскую

29.10.2018 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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По многочисленным просьбам жителей улицы Клейниковской руководством города совместно с Брестским автобусным парком было принято решение изменить маршрут № 22.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60144.php

Автобус №22 начал осуществлять заезд на ул. Клейниковскую


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60144.php

Автобус №22 начал осуществлять заезд на ул. Клейниковскую

Сегодня данный автобус курсировал по новым остановкам по ул. Клейниковской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60144.php

Автобус №22 начал осуществлять заезд на ул. Клейниковскую

Теперь детям будет проще доехать в близлежащие школы, как в утренние, так и вечерние часы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60144.php

Автобус №22 начал осуществлять заезд на ул. Клейниковскую

С расписанием маршрута №22 можно ознакомиться на сайте Брестского автобусного парка.

 
 
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По многочисленным просьбам жителей улицы Клейниковской руководством города совместно с Брестским автобусным парком было принято решение изменить маршрут № 22. ...
 
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