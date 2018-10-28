|
Автобус №22 начал осуществлять заезд на ул. Клейниковскую
29.10.2018 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
По многочисленным просьбам жителей улицы Клейниковской руководством города совместно с Брестским автобусным парком было принято решение изменить маршрут № 22.
Сегодня данный автобус курсировал по новым остановкам по ул. Клейниковской.
Теперь детям будет проще доехать в близлежащие школы, как в утренние, так и вечерние часы.
С расписанием маршрута №22 можно ознакомиться на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По многочисленным просьбам жителей улицы Клейниковской руководством города совместно с Брестским автобусным парком было принято решение изменить маршрут № 22. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)