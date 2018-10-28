Автобус №22 начал осуществлять заезд на ул. Клейниковскую

По многочисленным просьбам жителей улицы Клейниковской руководством города совместно с Брестским автобусным парком было принято решение изменить маршрут № 22.



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Сегодня данный автобус курсировал по новым остановкам по ул. Клейниковской.



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Теперь детям будет проще доехать в близлежащие школы, как в утренние, так и вечерние часы.



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С расписанием маршрута №22 можно ознакомиться на сайте Брестского автобусного парка.