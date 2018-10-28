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"Нетрезвый", лишенный прав тракторист задержан сотрудниками ГАИ в аг.Муховец

29.10.2018 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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28 октября 2018 года около 15:30 часов сотрудники батальона ДПС ГАИ несли службу по надзору за безопасностью дорожного движения в аг.Муховец. В ходе несения службы в районе улицы Юбилейной инспектора ГАИ заметили мини трактор "Беларус Т-25", в котором находились двое мужчин, хотя по техническим характеристикам трактор был одноместный. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60141.php

"Нетрезвый", лишенный прав тракторист задержан сотрудниками ГАИ в аг.Муховец

Сотрудники ГАИ приняли решение остановить водителя и составить административный материл за нарушение правил перевозки пассажиров. После остановки тракторист подошел к патрульному автомобилю и стало понятно, что он нетрезв, от него был слышен сильный запах алкоголя.

При проверки документов было установлено, что за рулем трактора находился местный житель, 1962 года рождения, ранее он был лишен права управления транспортными средствами за "нетрезвое" вождение.

Мужчина не стал отпираться и подтвердил факт употребления спиртного, пояснив, что работал на поле и затем со знакомыми немного выпил.

Согласно акта медицинского освидетельствования в выдыхаемом воздухе - 1,7 % промилле алкоголя. Трактор помещен на штрафстоянку.

В отношении нарушителя составлены административные материалы по ч.5 ст.18.14 (нарушение правил перевозки пассажиров), ч.1 ст.18.16 (управление ТС в состоянии опьянения) и ч..1 ст.18.19 КоАП Республики Беларусь (управление ТС не имея права управления).

Уважаемые водители помните, что алкоголь и руль - вещи несовместимые!

 
 
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28 октября 2018 года около 15:30 часов сотрудники батальона ДПС ГАИ несли службу по надзору за безопасностью дорожного движения в аг.Муховец. В ходе несения службы в...
 
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