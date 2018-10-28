Яндекс запустил в Беларуси карту осадков

Интернет, 29 октября 2018 года. Яндекс.Погода начала показывать в Беларуси карту осадков . На карте видно, где в ближайшее время пойдёт снег или дождь. Благодаря этому пользователи смогут, например, посмотреть, накроет ливень центр города или обойдёт его стороной.



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Прогноз осадков рассчитывается на два часа вперёд по десятиминутным интервалам: можно посмотреть, где будут осадки через десять, двадцать, тридцать минут и так далее. На главной странице сервиса выводятся предупреждения, которые помогают понять прогноз, не открывая карту: «Дождь начнётся в течение получаса» или, например, «В ближайшие два часа дождь со снегом не прекратится».

Карта осадков не только помогает не попасть под дождь — за ней бывает интересно понаблюдать. Например, можно засечь, за какое время ненастье добирается от Минска до Могилёва, или выяснить, в какую сторону света дождевые тучи движутся чаще.

Для предсказания осадков Яндекс использует спутниковые снимки, которые получает каждые несколько минут. Обученная нейронная сеть обрабатывает фотографии атмосферы, сделанные из космоса, и предсказывает перемещения областей осадков.

Прямо сейчас жители Беларуси могут увидеть карту осадков в приложении Яндекс для iOS и Android и на сайте yandex.ru/pogoda . В приложении Яндекс.Погода карта заработает в скором времени.

Сервис Яндекс.Погода основан на технологии Метеум. Она использует данные метеостанций, спутников, Яндекс.Карт и других источников. Сначала Метеум обрабатывает данные классическими методами прогнозирования, а затем уточняет результат с помощью технологий машинного обучения. Это позволяет строить локальный прогноз — с точностью до улицы или даже дома.