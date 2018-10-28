ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Яндекс запустил в Беларуси карту осадков

29.10.2018 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Интернет, 29 октября 2018 года. Яндекс.Погода начала показывать в Беларуси карту осадков. На карте видно, где в ближайшее время пойдёт снег или дождь. Благодаря этому пользователи смогут, например, посмотреть, накроет ливень центр города или обойдёт его стороной.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60140.php

Яндекс запустил в Беларуси карту осадков

Прогноз осадков рассчитывается на два часа вперёд по десятиминутным интервалам: можно посмотреть, где будут осадки через десять, двадцать, тридцать минут и так далее. На главной странице сервиса выводятся предупреждения, которые помогают понять прогноз, не открывая карту: «Дождь начнётся в течение получаса» или, например, «В ближайшие два часа дождь со снегом не прекратится».

Карта осадков не только помогает не попасть под дождь — за ней бывает интересно понаблюдать. Например, можно засечь, за какое время ненастье добирается от Минска до Могилёва, или выяснить, в какую сторону света дождевые тучи движутся чаще.

Для предсказания осадков Яндекс использует спутниковые снимки, которые получает каждые несколько минут. Обученная нейронная сеть обрабатывает фотографии атмосферы, сделанные из космоса, и предсказывает перемещения областей осадков.

Прямо сейчас жители Беларуси могут увидеть карту осадков в приложении Яндекс для iOS и Android и на сайте yandex.ru/pogoda. В приложении Яндекс.Погода карта заработает в скором времени.

Сервис Яндекс.Погода основан на технологии Метеум. Она использует данные метеостанций, спутников, Яндекс.Карт и других источников. Сначала Метеум обрабатывает данные классическими методами прогнозирования, а затем уточняет результат с помощью технологий машинного обучения. Это позволяет строить локальный прогноз — с точностью до улицы или даже дома.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интернет, 29 октября 2018 года. Яндекс.Погода начала показывать в Беларуси карту осадков. На карте видно, где в ближайшее время пойдёт снег или дождь. Благодаря этому...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прэм’ера легендарнага фільма «Вогненыя калясніцы» на беларускай мове прайшла пры ўдзеле амбасадара Велікабрытаніі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика