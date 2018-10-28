Появилось фото китайской подлодки неизвестного типа

Фотографии китайской субмарины неизвестного ранее типа были опубликованы в Twitter-аккаунте H I Sutton, посвященном военной истории и аналитике. Длина подлодки составляет 50 метров, диаметр корпуса — около 5−6 метров.

#china has again launched a new class of #Submarines which western observers were not aware of until it cropped up on Chinese social media and forums. https://t.co/qz5Q4ElYTw micro sail pic.twitter.com/UggaSSnIRv — H I Sutton (@CovertShores) 29 октября 2018 г.

Дизайн новинки схож с другим проектом китайских судостроителей — субмарины MS200, предназначенной для решения оперативных задач. Это небольшая подлодка с экипажем из шести человек и максимальной глубиной погружения в 200 м. Впервые ее публично показали в 2017 году.

В дизайне неизвестной субмарины есть небольшие отличия. Например, ее горизонтальные рули меньшего размера.