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Появилось фото китайской подлодки неизвестного типа
Фотографии китайской субмарины неизвестного ранее типа были
Дизайн новинки схож с другим проектом китайских судостроителей — субмарины MS200, предназначенной для решения оперативных задач. Это небольшая подлодка с экипажем из шести человек и максимальной глубиной погружения в 200 м. Впервые ее публично
В дизайне неизвестной субмарины есть небольшие отличия. Например, ее горизонтальные рули меньшего размера.
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Длина подлодки составляет 50 метров, диаметр корпуса - 5−6 метров.
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