Появилось фото китайской подлодки неизвестного типа

Фотографии китайской субмарины неизвестного ранее типа были опубликованы в Twitter-аккаунте H I Sutton, посвященном военной истории и аналитике. Длина подлодки составляет 50 метров, диаметр корпуса — около 5−6 метров.

#china has again launched a new class of #Submarines which western observers were not aware of until it cropped up on Chinese social media and forums. https://t.co/qz5Q4ElYTw micro sail pic.twitter.com/UggaSSnIRv