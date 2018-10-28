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Появилось фото китайской подлодки неизвестного типа

29.10.2018 15:32 — Разное | Tut.by  
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Фотографии китайской субмарины неизвестного ранее типа были опубликованы в Twitter-аккаунте H I Sutton, посвященном военной истории и аналитике. Длина подлодки составляет 50 метров, диаметр корпуса — около 5−6 метров.

Дизайн новинки схож с другим проектом китайских судостроителей — субмарины MS200, предназначенной для решения оперативных задач. Это небольшая подлодка с экипажем из шести человек и максимальной глубиной погружения в 200 м. Впервые ее публично показали в 2017 году.

В дизайне неизвестной субмарины есть небольшие отличия. Например, ее горизонтальные рули меньшего размера.

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Длина подлодки составляет 50 метров, диаметр корпуса - 5−6 метров.
 
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