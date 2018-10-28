В самом богатом районе средняя зарплата упала на 160 долларов. 7 фактов о получках в сентябре

Падение средней зарплаты по стране нашло четкое отражение в жизни отдельных районов. Как следствие, уменьшилось количество регионов, где средняя зарплата превысила эту планку. Снова появились и такие районы, где средняя получка не догоняет даже 600 рублей. FINANCE.TUT.BY изучил данные Белстата о средних заработках по всей стране.
7 фактов о зарплатах в сентябре
Мстиславский район в сентябре оказался самым «бедным». Такое с ним уже бывало. Теперь вместе с Шарковщиной они представляют районы, где средние получки не дотянули до 600 рублей.
Тех, кто получает в среднем больше 1000 рублей, тоже стало меньше. Теперь это 4, а не 5 районов, как было в августе и июле. Пятерку лидеров покинул Мозырский район.
Разрыв между самым бедным и самым богатым районами составляет 2,2 раза.
Среднюю зарплату в пределах 600−700 рублей платят в 23 районах из 118.
Только в 6 районах средняя зарплата преодолела среднестрановой показатель (напомним, средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила 963,6 рубля).
Зарплаты упали в 99 районах страны. Самое внушительное падение у Солигорского района — больше 300 рублей. К слову, сентябрь для этого района и в предыдущие годы отличался рекордными падениями относительно августа. Причина - высокая база предыдущего месяца - выплаты за уборочную (это характерно для всей страны) и бонусы шахтерам к их профессиональному празднику в конце лета.
Наибольший рост зарплат в сентябре показал Барановичский район — плюс 66,7 рубля.
Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в сентябре
Район
Средняя зарплата в сентябре (в рублях)
Как изменилась по сравнению с августом (в рублях)
Солигорский
1264,7
-338,1
Минский
1160,5
-14,9
Речицкий
1067,3
-43,1
Дзержинский
1015,9
-49,8
Мозырский
969,8
-36
Жлобинский
964,5
-22,1
Смолевичский
960,2
-29,9
Островецкий
937,1
-16,9
Светлогорский
932,4
-5,7
Гродненский
895,8
+15,4
Состав десятки самых «богатых» районов почти не изменился, да и все участники рейтинга почти не изменили своих позиций относительно друг друга. Нужно сказать, что сентябрь для всех «богачей» оказался не самым легким месяцем — средние зарплаты уменьшились почти у всех, устоять удалось только Гродненскому району, где получки выросли на 15,4 рубля.
Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в сентябре
Район
Средняя зарплата в сентябре (в рублях)
Как изменилась по сравнению с августом (в рублях)
Мстиславский
577,8
-47,3
Шарковщинский
586
-25,2
Славгородский
625,1
-44,2
Миорский
626,6
-40,2
Ушачский
634,9
-43,1
Хотимский
651,9
-22
Бобруйский
654,2
-24,4
Браславский
658,4
-1,6
Бешенковичский
665,9
-16,4
Сенненский
666,8
-34,4
Как видим, средние зарплаты в сентябре упали во всех «бедных» районах. Антилидером здесь оказался Мстиславский район, где получки потеряли почти 50 рублей.