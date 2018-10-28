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В самом богатом районе средняя зарплата упала на 160 долларов. 7 фактов о получках в сентябре

29.10.2018 15:29 — Разное | Tut.by  
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Падение средней зарплаты по стране нашло четкое отражение в жизни отдельных районов. Как следствие, уменьшилось количество регионов, где средняя зарплата превысила эту планку. Снова появились и такие районы, где средняя получка не догоняет даже 600 рублей. FINANCE.TUT.BY изучил данные Белстата о средних заработках по всей стране.


7 фактов о зарплатах в сентябре

  • Мстиславский район в сентябре оказался самым «бедным». Такое с ним уже бывало. Теперь вместе с Шарковщиной они представляют районы, где средние получки не дотянули до 600 рублей.
  • Тех, кто получает в среднем больше 1000 рублей, тоже стало меньше. Теперь это 4, а не 5 районов, как было в августе и июле. Пятерку лидеров покинул Мозырский район.
  • Разрыв между самым бедным и самым богатым районами составляет 2,2 раза.
  • Среднюю зарплату в пределах 600−700 рублей платят в 23 районах из 118.
  • Только в 6 районах средняя зарплата преодолела среднестрановой показатель (напомним, средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила 963,6 рубля).
  • Зарплаты упали в 99 районах страны. Самое внушительное падение у Солигорского района — больше 300 рублей. К слову, сентябрь для этого района и в предыдущие годы отличался рекордными падениями относительно августа. Причина - высокая база предыдущего месяца - выплаты за уборочную (это характерно для всей страны) и бонусы шахтерам к их профессиональному празднику в конце лета.
  • Наибольший рост зарплат в сентябре показал Барановичский район — плюс 66,7 рубля.
Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в сентябре
Район Средняя зарплата в сентябре (в рублях) Как изменилась по сравнению с августом (в рублях)
Солигорский 1264,7 -338,1
Минский 1160,5 -14,9
Речицкий 1067,3 -43,1
Дзержинский 1015,9 -49,8
Мозырский 969,8 -36
Жлобинский 964,5 -22,1
Смолевичский 960,2 -29,9
Островецкий 937,1 -16,9
Светлогорский 932,4 -5,7
Гродненский 895,8 +15,4

Состав десятки самых «богатых» районов почти не изменился, да и все участники рейтинга почти не изменили своих позиций относительно друг друга. Нужно сказать, что сентябрь для всех «богачей» оказался не самым легким месяцем — средние зарплаты уменьшились почти у всех, устоять удалось только Гродненскому району, где получки выросли на 15,4 рубля.

Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в сентябре
Район Средняя зарплата в сентябре (в рублях)

Как изменилась по сравнению с августом (в рублях)
Мстиславский 577,8 -47,3
Шарковщинский 586 -25,2
Славгородский 625,1 -44,2
Миорский 626,6 -40,2
Ушачский 634,9 -43,1
Хотимский 651,9 -22
Бобруйский 654,2 -24,4
Браславский

658,4

 -1,6
Бешенковичский 665,9 -16,4
Сенненский 666,8 -34,4

Как видим, средние зарплаты в сентябре упали во всех «бедных» районах. Антилидером здесь оказался Мстиславский район, где получки потеряли почти 50 рублей.

 
 
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Снова появились и такие районы, где средняя получка не догоняет даже 600 рублей.
 
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