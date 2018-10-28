В самом богатом районе средняя зарплата упала на 160 долларов. 7 фактов о получках в сентябре

Падение средней зарплаты по стране нашло четкое отражение в жизни отдельных районов. Как следствие, уменьшилось количество регионов, где средняя зарплата превысила эту планку. Снова появились и такие районы, где средняя получка не догоняет даже 600 рублей. FINANCE.TUT.BY изучил данные Белстата о средних заработках по всей стране.





7 фактов о зарплатах в сентябре

Мстиславский район в сентябре оказался самым «бедным». Такое с ним уже бывало. Теперь вместе с Шарковщиной они представляют районы, где средние получки не дотянули до 600 рублей.

Тех, кто получает в среднем больше 1000 рублей, тоже стало меньше. Теперь это 4, а не 5 районов, как было в августе и июле. Пятерку лидеров покинул Мозырский район.

Разрыв между самым бедным и самым богатым районами составляет 2,2 раза.

Среднюю зарплату в пределах 600−700 рублей платят в 23 районах из 118.

Только в 6 районах средняя зарплата преодолела среднестрановой показатель (напомним, средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила 963,6 рубля).

Зарплаты упали в 99 районах страны. Самое внушительное падение у Солигорского района — больше 300 рублей. К слову, сентябрь для этого района и в предыдущие годы отличался рекордными падениями относительно августа. Причина - высокая база предыдущего месяца - выплаты за уборочную (это характерно для всей страны) и бонусы шахтерам к их профессиональному празднику в конце лета.

Наибольший рост зарплат в сентябре показал Барановичский район — плюс 66,7 рубля.

Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в сентябре Район Средняя зарплата в сентябре (в рублях) Как изменилась по сравнению с августом (в рублях) Солигорский 1264,7 -338,1 Минский 1160,5 -14,9 Речицкий 1067,3 -43,1 Дзержинский 1015,9 -49,8 Мозырский 969,8 -36 Жлобинский 964,5 -22,1 Смолевичский 960,2 -29,9 Островецкий 937,1 -16,9 Светлогорский 932,4 -5,7 Гродненский 895,8 +15,4

Состав десятки самых «богатых» районов почти не изменился, да и все участники рейтинга почти не изменили своих позиций относительно друг друга. Нужно сказать, что сентябрь для всех «богачей» оказался не самым легким месяцем — средние зарплаты уменьшились почти у всех, устоять удалось только Гродненскому району, где получки выросли на 15,4 рубля.

Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в сентябре Район Средняя зарплата в сентябре (в рублях) Как изменилась по сравнению с августом (в рублях) Мстиславский 577,8 -47,3 Шарковщинский 586 -25,2 Славгородский 625,1 -44,2 Миорский 626,6 -40,2 Ушачский 634,9 -43,1 Хотимский 651,9 -22 Бобруйский 654,2 -24,4 Браславский 658,4 -1,6 Бешенковичский 665,9 -16,4 Сенненский 666,8 -34,4

Как видим, средние зарплаты в сентябре упали во всех «бедных» районах. Антилидером здесь оказался Мстиславский район, где получки потеряли почти 50 рублей.