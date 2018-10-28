ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Готовили одну песню, а исполнили "Сансару". Мама 6-летнего Вани о том, как сын спел с Бастой

29.10.2018 15:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В субботу в «Минск-Арене» прошел концерт рэпера Басты. Один из треков Василий Вакуленко спел вместе с 6-летним Ваней из Минска. Мама мальчика рассказала TUT.BY о том, как ребенку удалось исполнить свою мечту и что пошло не по плану.


Ване Горбатых 6 лет. Примерно полтора года из своих шести он фанатеет от российского рэпера Басты. Почему именно Басты? Изначально фанатом 38-летнего рэпера в семье Горбатых был папа.

— Он (папа) в прошлом году даже во Дворце спорта на концерте был, но мы с Ваней тогда не ходили, — рассказывает мама Вани Наталья Горбатых.

А вот уже в этом году, когда Баста «перебрался» из Дворца спорта в «Минск-Арену», на концерт пришла вся семья (и даже педагог Вани по вокалу). Ваня не только стал зрителем, но и спел вместе с рэпером. И вот как это вышло.

— Увидели рекламу концерта, Ваня загорелся и просил у папы купить билеты, — рассказывает предысторию Наталья. — А после, через некоторое время, я увидела рубрику на «Вечернем Урганте», где можно попросить об исполнении желания. Мы с Ваней написали туда.

Рубрика, о которой рассказывает Наталья, это рубрика «Теле S.O.S.», которая недавно запустилась в передаче «Вечерний Ургант». Ее суть в том, чтобы ведущий Иван Ургант помогал телезрителям исполнять желания, которые зависят от других людей.


Наталья с Ваней отправили на передачу в Москву такое письмо.

— Пишет тебе твой тезка Ваня Горбатых из Минска. Мне 6 лет, и я фанат Басты. Я занимаюсь вокалом и везде пою его песни. Баста приезжает к нам выступать. Билет у меня уже есть, проблема другая: я очень хочу спеть с ним на концерте. Решил вам написать — у вас рука длинная, должна дотянуться до Басты.

По видеосвязи Ургант связался сразу и с Ваней, и с Бастой. Рэпер пообещал 6-летнему мальчику, что на минском концерте они вместе споют трек «Я смотрю на небо».


По словам Натальи, именно эту песню Ваня и его педагог по вокалу и разучивали. Но буквально за полтора часа до концерта, когда они уже приехали в «Минск-Арену», узнали, что Баста выбрал другую песню, чтобы спеть со своим юным фанатом, — «Сансара».

— Мы боялись за эмоциональное состояние ребенка. Понимаете, когда готовишь одну песню, а тебе говорят петь другую… это волнительно. Но ничего страшного, Ваня показал, что он — настоящий фанат Басты, потому что слова и этой песни он знал. Волновался — не без этого, но Ваня у нас эмоционально сдержанный парень и паники не показывал.

Ваня повторил песню — слова знал хорошо. Но немного сплоховал во время исполнения, потому что специального наушника у мальчика не было — он плохо себя слышал, поэтому постарался сконцентрироваться и спеть песню (выдерживать ритм, паузы) по памяти.

— Да, был момент, что он начал петь не вовремя, немного забыл слова. Но Василий ему помогал, поэтому катастрофы не произошло.

Что сына впечатлило в первую очередь, так это много мерцающих огоньков в арене. А еще — личная встреча с Василием Вакуленко в гримерке, где артист расписался на гитаре Вани и принял подарок — пряники ручной работы, которые на заказ нарисовали по мотивам некоторых песен Басты.


Подарки Басте от Вани Горбатых по мотивам песен рэпера. Фото из личного архива Натальи Горбатых

— Команда Василия — потрясающие люди. Они подбадривали Ваню перед сценой, поддерживали на сцене. Родителям, безусловно, такое отношение к ребенку очень приятно. Конечно, за один день кардинально в жизни Вани ничего не изменилось. Он как занимался музыкой с двух лет, так и продолжит заниматься. Но впечатлений после концерта у него — миллион. Ваня исполнил свою мечту — это главное, — резюмирует Наталья.

Читайте также
«Любимые места — „МакДональдс“ и Cafe de Paris». Подростки — о своих тратах и местах, где тусуются
«Ленинград», Лобода, ЛСП, Би-2 и другие артисты с концертом в «Минск-Арене»

***

27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Челси», который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мама 6-летнего Вани Горбатых рассказала TUT.BY о том, как ребенку удалось исполнить свою мечту - спеть с Бастой - и что пошло не по плану
 
Новости дня
Новости разные
 
Яндекс запустил в Беларуси карту осадков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика