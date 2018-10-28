"Готовили одну песню, а исполнили "Сансару". Мама 6-летнего Вани о том, как сын спел с Бастой

В субботу в «Минск-Арене» прошел концерт рэпера Басты. Один из треков Василий Вакуленко спел вместе с 6-летним Ваней из Минска. Мама мальчика рассказала TUT.BY о том, как ребенку удалось исполнить свою мечту и что пошло не по плану.





Ване Горбатых 6 лет. Примерно полтора года из своих шести он фанатеет от российского рэпера Басты. Почему именно Басты? Изначально фанатом 38-летнего рэпера в семье Горбатых был папа.

— Он (папа) в прошлом году даже во Дворце спорта на концерте был, но мы с Ваней тогда не ходили, — рассказывает мама Вани Наталья Горбатых.

А вот уже в этом году, когда Баста «перебрался» из Дворца спорта в «Минск-Арену», на концерт пришла вся семья (и даже педагог Вани по вокалу). Ваня не только стал зрителем, но и спел вместе с рэпером. И вот как это вышло.

— Увидели рекламу концерта, Ваня загорелся и просил у папы купить билеты, — рассказывает предысторию Наталья. — А после, через некоторое время, я увидела рубрику на «Вечернем Урганте», где можно попросить об исполнении желания. Мы с Ваней написали туда.

Рубрика, о которой рассказывает Наталья, это рубрика «Теле S.O.S.», которая недавно запустилась в передаче «Вечерний Ургант». Ее суть в том, чтобы ведущий Иван Ургант помогал телезрителям исполнять желания, которые зависят от других людей.





Наталья с Ваней отправили на передачу в Москву такое письмо.

— Пишет тебе твой тезка Ваня Горбатых из Минска. Мне 6 лет, и я фанат Басты. Я занимаюсь вокалом и везде пою его песни. Баста приезжает к нам выступать. Билет у меня уже есть, проблема другая: я очень хочу спеть с ним на концерте. Решил вам написать — у вас рука длинная, должна дотянуться до Басты.

По видеосвязи Ургант связался сразу и с Ваней, и с Бастой. Рэпер пообещал 6-летнему мальчику, что на минском концерте они вместе споют трек «Я смотрю на небо».





По словам Натальи, именно эту песню Ваня и его педагог по вокалу и разучивали. Но буквально за полтора часа до концерта, когда они уже приехали в «Минск-Арену», узнали, что Баста выбрал другую песню, чтобы спеть со своим юным фанатом, — «Сансара».

— Мы боялись за эмоциональное состояние ребенка. Понимаете, когда готовишь одну песню, а тебе говорят петь другую… это волнительно. Но ничего страшного, Ваня показал, что он — настоящий фанат Басты, потому что слова и этой песни он знал. Волновался — не без этого, но Ваня у нас эмоционально сдержанный парень и паники не показывал.

Ваня повторил песню — слова знал хорошо. Но немного сплоховал во время исполнения, потому что специального наушника у мальчика не было — он плохо себя слышал, поэтому постарался сконцентрироваться и спеть песню (выдерживать ритм, паузы) по памяти.

— Да, был момент, что он начал петь не вовремя, немного забыл слова. Но Василий ему помогал, поэтому катастрофы не произошло.

Что сына впечатлило в первую очередь, так это много мерцающих огоньков в арене. А еще — личная встреча с Василием Вакуленко в гримерке, где артист расписался на гитаре Вани и принял подарок — пряники ручной работы, которые на заказ нарисовали по мотивам некоторых песен Басты.



Подарки Басте от Вани Горбатых по мотивам песен рэпера. Фото из личного архива Натальи Горбатых

— Команда Василия — потрясающие люди. Они подбадривали Ваню перед сценой, поддерживали на сцене. Родителям, безусловно, такое отношение к ребенку очень приятно. Конечно, за один день кардинально в жизни Вани ничего не изменилось. Он как занимался музыкой с двух лет, так и продолжит заниматься. Но впечатлений после концерта у него — миллион. Ваня исполнил свою мечту — это главное, — резюмирует Наталья.

Читайте также

«Любимые места — „МакДональдс“ и Cafe de Paris». Подростки — о своих тратах и местах, где тусуются

«Ленинград», Лобода, ЛСП, Би-2 и другие артисты с концертом в «Минск-Арене»

***

27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Челси», который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене» . Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.