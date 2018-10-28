В Минске цены на новостройки и готовое жилье сравнялись - и все равно берут новое

В последние годы в Минске средняя цена квадратного метра в готовой квартире была на 150−200 долларов выше, чем в «голой» новостройке. Но сейчас застройщики — и государственные, и негосударственные — подняли цены. Разница между ценой метра в готовой квартире и ценой недостроенного нового метра сократилась до символических 30−50 долларов. А часть новостроек и вовсе уже дороже готового жилья.

По данным аналитического отдела ГК «Твоя столица», средняя цена квадратного метра в готовой двухкомнатной квартире стандартных потребительских качеств — 1170 долларов в эквиваленте. В новостройке экономкласса — 1140 долларов, новостройке стандарт-класса — 1255 долларов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Недавно мы писали о новостройке от УКСа, квартиры в которой продавались по 1200 долларов за квадратный метр: люди несколько суток дежурили , чтобы купить там жилье. Объясняли — это реально самое дешевое предложение в районе. И будто в подтверждение их словам на днях другой УКС заявил о старте продаж квартир в доме, где цена квадратного метра в «двушке» при рассрочке — 1395 долларов в эквиваленте, без рассрочки на 100 долларов дешевле. В обоих случаях речь шла о монолитно-каркасных домах, которые еще даже не выбрались из котлована.

В последние пару месяцев заметно поднялись цены и у большинства коммерческих застройщиков. То, что стоило 1050−1100 долларов в эквиваленте, сейчас предлагается за 1150−1350, скидки дают только при стопроцентной оплате. При этом цены на квартиры на вторичном рынке практически не изменились.

— Квартиры на вторичном рынке в ряде случаев обойдутся сейчас при покупке дешевле, чем новостройки, — комментирует ситуацию руководитель «Твоя столица — Новостройцентр» Наталья Жалова. — Разрыв в цене уменьшился в среднем до 50 долларов за квадратный метр. Квартиры в новостройках, как правило, просторнее аналогичных по количеству комнат квартир на вторичном рынке. И итоговая стоимость новостройки оказывается выше квартиры в обжитом доме.

Однако эксперты от рынка недвижимости констатируют: подорожавшие новостройки все равно берут. Экономических объяснений этому (вроде подросших реальных доходов или резко подешевевших кредитов) нет, есть эмоциональные.

— В настоящее время основным фактором интереса к новостройкам является так называемый эффект новизны, — говорит Наталья Жалова. — Он основывается на всем нам знакомом стремлении приобрести абсолютно новую вещь — квартиру, в которой до них никто не жил. Но это совсем не значит, что сэкономить при покупке новостройки не получится. Например, на экономию можно рассчитывать, если рассматривать новостройки, находящиеся на начальных стадиях строительства, или обратить внимание на пригородные жилые комплексы.

Эксперты отмечают, что тренды, которые держатся на эмоциях, а не на экономических реалиях, непредсказуемы. А значит, никто не возьмется прогнозировать, сколько продлится этот тренд и как дальше будет реагировать рынок.