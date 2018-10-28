71 нарушение ПДД: в Бресте зажало водителя перевернувшегося BMW

Новости Беларуси. 29 октября около двух часов ночи в аварии в Бресте пострадали два человека.

Согласно данным ГАИ УВД Брестского облисполкома, BMW ехал по трассе М1. За рулём машины находился 29-летний житель агрогородка Клейники. На 6 км автодороги иномарка оказалась за пределами проезжей части, съехала в кювет и перевернулась.

В ДТП пострадали водитель и 18-летний житель агрогородка Олтуш, оба доставлены в больницу.

Отмечается, что водитель 71 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.



Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, спасатели выезжали к месту аварии, чтобы освободить зажатого под кузовом водителя. Пассажир смог выбраться самостоятельно.

При помощи специнструмента работники МЧС деблокировали гражданина и передали медикам.

Осенью 2018 года в Логойском районе столкнулись Scania и Mercedes.