|
71 нарушение ПДД: в Бресте зажало водителя перевернувшегося BMW
Новости Беларуси. 29 октября около двух часов ночи в аварии в Бресте пострадали два человека.
Согласно
В ДТП пострадали водитель и 18-летний житель агрогородка Олтуш, оба доставлены в больницу.
Отмечается, что водитель 71 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
По
При помощи специнструмента работники МЧС деблокировали гражданина и передали медикам.
Осенью 2018 года в Логойском районе столкнулись Scania и Mercedes.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 29 октября около двух часов ночи в аварии в Бресте пострадали два человека. Согласно данным ГАИ УВД Брестского облисполкома, BMW ехал по трассе М1....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)