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71 нарушение ПДД: в Бресте зажало водителя перевернувшегося BMW

29.10.2018 15:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 29 октября около двух часов ночи в аварии в Бресте пострадали два человека.  

Согласно данным ГАИ УВД Брестского облисполкома, BMW ехал по трассе М1. За рулём машины находился 29-летний житель агрогородка Клейники. На 6 км автодороги иномарка оказалась за пределами проезжей части, съехала в кювет и перевернулась.  

В ДТП пострадали водитель и 18-летний житель агрогородка Олтуш, оба доставлены в больницу.  

Отмечается, что водитель 71 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.  

71 нарушение ПДД: в Бресте зажало водителя перевернувшегося BMW
Фото: МЧС Беларуси  

По сведениям МЧС Беларуси, спасатели выезжали к месту аварии, чтобы освободить зажатого под кузовом водителя. Пассажир смог выбраться самостоятельно.  

При помощи специнструмента работники МЧС деблокировали гражданина и передали медикам.  

Осенью 2018 года в Логойском районе столкнулись Scania и Mercedes.  

Одному из пострадавших потребовалась помощь спасателей – подробности здесь.  

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 29 октября около двух часов ночи в аварии в Бресте пострадали два человека.   Согласно данным ГАИ УВД Брестского облисполкома, BMW ехал по трассе М1....
 
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