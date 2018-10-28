ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно

29.10.2018 15:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Индонезии. На месте крушения пассажирского Boeing в Индонезии найдены фрагменты тел погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно

Специалисты продолжают поисковую операцию. Власти уже сообщили, что выживших в авиакатастрофе нет. Обломки лайнера находятся примерно на глубине 30 метров.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно

Что стало причиной авиакатастрофы, пока не сообщается. Специалисты рассчитывают найти черные ящики. Известно, что перед трагедией экипаж просил возвращение в аэропорт Джакарты, однако связь была утеряна. Самолет пропал с экранов примерно через 10 минут после взлета. На борту было 189 человек, в том числе трое детей. Информация об иностранных гражданах уточняется.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно

Это то самое место в море у западного побережья острова Ява в Индонезии. Территорию уже несколько часов прочесывают около полутора сотен человек. К месту отправлены три военных корабля. Ситуацию отслеживают и с воздуха.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно

К этому моменту найдены фрагменты тел и личные вещи погибших. Водолазы работают на 40-метровой глубине. Что стало причиной трагедии и даже вероятные версии пока не озвучиваются. Специалисты рассчитывают найти черные ящики.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно

Буди Нугрохо, представитель поисково-спасательного агентства Индонезии:
Мы находим такие предметы как паспорта, водительские удостоверения, наушники и спасательные жилеты. При такой катастрофе шансы выжить мизерные, но мы все молимся и надеемся.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно

Трагедия произошла спустя 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты. Буквально сразу после взлета экипаж запрашивал разрешение на возвращение, после чего исчез с радаров. На борту лайнера находились 189 человек, в том числе трое детей.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно

Известно, что ранее с самолетом были технические проблемы. Однако компания, которой принадлежит лайнер, заверяет, что все вопросы были решены. За штурвалом были опытные пилоты. В общей сложности они провели в воздухе 11 тысяч часов.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно

Эдвард Сираит, генеральный директор авиакомпании Lion Air:
Самолет новый – начал эксплуатироваться только с августа. У Боинга была техническая проблема в предыдущем рейсе, однако все неполадки были вовремя устранены, и он был готов к полету. Лайнером управляли опытные пилоты.

Падение пассажирского Boeing у берегов Индонезии: что известно

Власти Индонезии заявили, что уцелеть в авиакатастрофе вряд ли кому-то удалось. Однако родственники пассажиров, собравшиеся в аэропорту Джакарты, не теряют надежды и продолжают верить, что их родные чудом спаслись.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индонезии. На месте крушения пассажирского Boeing в Индонезии найдены фрагменты тел погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Появилось фото китайской подлодки неизвестного типа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика