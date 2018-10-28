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Транзит МКС по диску солнца заснял фотограф-любитель из Витебска

29.10.2018 15:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Редкие кадры удалось сделать фотографу из Витебска. Мастер сумел запечатлеть транзит МКС по диску солнца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транзит МКС по диску солнца заснял фотограф-любитель из Витебска

Удивительные снимки получились спустя четыре года безуспешных попыток. Необходимо было четко вычислить время, ведь Международная космическая станция пролетела буквально за секунду. Кроме того, важно было правильно подобрать оптику, оборудование и защитные фильтры.

Транзит МКС по диску солнца заснял фотограф-любитель из Витебска

Это не первые снимки астрофотографа Владислава Воронецкого на космическую тему: весной 2018 года он снял прохождение МКС по диску Луны.

Транзит МКС по диску солнца заснял фотограф-любитель из Витебска

Владислав Воронецкий, астрофотограф:
Снимал я с площади Победы. То есть пришел, поставил штатив, камеру, солнечный фильтр. Люди ходят, смотрят – что-то непонятное: человек сидит, снимает солнце. Такие были странные взгляды. Интересовались, спрашивали: «Что вы делаете?» Я им рассказывал. Они говорят: «Это возможно вообще? Как это можно увидеть?»

Астрофотография – необычное увлечение. Владислав Воронецкий уже снимал Луну, Сатурн и Юпитер. Своим хобби он надеется привлечь внимание молодежи к физике и астрономии.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Редкие кадры удалось сделать фотографу из Витебска. Мастер сумел запечатлеть транзит МКС по диску солнца, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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