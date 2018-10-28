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Транзит МКС по диску солнца заснял фотограф-любитель из Витебска
Новости Беларуси. Редкие кадры удалось сделать фотографу из Витебска. Мастер сумел запечатлеть транзит МКС по диску солнца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Удивительные снимки получились спустя четыре года безуспешных попыток. Необходимо было четко вычислить время, ведь Международная космическая станция пролетела буквально за секунду. Кроме того, важно было правильно подобрать оптику, оборудование и защитные фильтры.
Это не первые снимки астрофотографа Владислава Воронецкого на космическую тему: весной 2018 года он снял прохождение МКС по диску Луны.
Владислав Воронецкий, астрофотограф:
Астрофотография – необычное увлечение. Владислав Воронецкий уже снимал Луну, Сатурн и Юпитер. Своим хобби он надеется привлечь внимание молодежи к физике и астрономии.
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Новости Беларуси. Редкие кадры удалось сделать фотографу из Витебска. Мастер сумел запечатлеть транзит МКС по диску солнца, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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