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30 жилых домов введут в эксплуатацию в Минске до конца 2018 года
Новости Беларуси. Речь об этом 29 октября шла на совещании в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На объектах идут завершающие строительные работы, решаются вопросы благоустройства. В 2018 году сотни минских семей обрели свои квартиры: в городе построили 42 многоквартирных дома. Больше всего новостроек в Московском и Центральном районах.
Дмитрий Гуриненко, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Сейчас определяется объем инвестпрограммы строительной отрасли Минска на 2019 год. Одна из самых больших статей расходов – третья ветка метро (на это потребуется до 250 миллионов рублей). В целом на финансирование сферы строительства предполагается направить около 850 миллионов рублей.
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Новости Беларуси. Речь об этом 29 октября шла на совещании в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На объектах идут завершающие...
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