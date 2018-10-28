|
Меркель подтвердила: она не будет больше баллотироваться на пост канцлера
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции заявила, что не намерена баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году.
По её словам, она также не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя партии «Христианско-демократический союз Германии» в декабре, передает
Напомним,
Таким образом, Ангела Меркель войдет висторию как первая женщина-канцлер Германии. Более того, если она покинет пост канцлера в 2021 году, то станет наравне в Гельмутом Колем самым долголетним канцлером в новейшей истории Германии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции заявила, что не намерена баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)