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Меркель подтвердила: она не будет больше баллотироваться на пост канцлера

29.10.2018 15:34 — Разное | Партизан  
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции заявила, что не намерена баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году.

По её словам, она также не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя партии «Христианско-демократический союз Германии» в декабре, передает rt.com




Таким образом, Ангела Меркель войдет висторию как первая женщина-канцлер Германии. Более того, если она покинет пост канцлера в 2021 году, то станет наравне в Гельмутом Колем самым долголетним канцлером в новейшей истории Германии.

 
 
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции заявила, что не намерена баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году.
 
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