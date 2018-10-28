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Оптимист: министр экономики обещает обеспечить темпы роста выше среднемировых

29.10.2018 15:31 — Разное | Партизан  
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Ежегодный прирост ВВП Беларуси в 2019-2020 годах составит более 4%, заявил министр экономики страны Дмитрий Крутой.

"Главная цель программы правительства на 2019-2020 годы - обеспечение темпов роста экономики выше среднемировых", - заявил Д.Крутой журналистам в понедельник в Минске перед представления парламентариям программы действий правительства на ближайшие два года.

"Недавно ведущие мировые рейтинговые агентства понизили прогноз роста мировой экономики, но мы своих планов не меняем - более 4% ежегодно", - сказал министр.

Он также напомнил, что правительство не планирует снижать целевой прогноз по росту экономики в текущем году - не менее 3,5%. 

«Сегодня темп роста экономики выше (3,7% по итогам 9 месяцев - ИФ). Мы видим недостаточные темпы в сельском хозяйстве. Точечно будем корректировать составляющие прогноза, но в целом прогноз не меняем», - отметил Д.Крутой.


В числе перспективных источников экономического роста министр в первую очередь выделил развитие предпринимательства и повышение эффективности госсектора. Важнейшей задачей правительства также является минимизация межрегиональных различий.

Комментируя направления использования внешних займов Д.Крутой сказал, что «стоит задача уйти от прямого связанного кредитования». 

По его словам, внешние займы будут использоваться на реализацию инфраструктурных и импортозамещающих проектов. При этом власти будут стремиться к рефинансированию 75% выплат по госдолгу, отметил министр.


 
Теги: Минск
 
 
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Ежегодный прирост ВВП Беларуси в 2019-2020 годах составит более 4%, заявил министр экономики страны Дмитрий Крутой.
 
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