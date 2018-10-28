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Белорусские метаморфозы: в Полоцке выпал снег, а в Бресте завтра +18°C
Еще неделю назад в Беларуси была почти летняя погода. И вот уже выпал первый снег.
Фото из Полоцка появились в соцсетях.
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Правда, пролежал снег недолго, поскольку завтра в Беларуси снова потеплеет. Причем на юге страны, в частности в Бресте, синоптики обещают солнечную погоду с температурой в районе +18°C.
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Еще неделю назад в Беларуси была почти летняя погода. И вот уже выпал первый снег.
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