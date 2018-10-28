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СМИ: Ангела Меркель уйдёт с поста главы правящей партии

29.10.2018 15:36 — Разное | KYKY  
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Канцлер Германии Ангела Меркель параллельно занимает пост главы партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) с 2000 года. В октябре прошли провальные для её партии выборы в Гессене и Баварии − двух ключевых землях. Они подтолкнули Меркель к тому, чтобы уйти со своего поста − но канцлером она пока что останется, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Также об этом сообщают BBC и Reuters.

О своём решении она заявила сегодня на совещании партии. Ангела Меркель останется главой партии до новых выборов в начале декабря. При этом она останется канцелом Германии до 2021 года − но баллотироваться на новый срок не будет. Хотя сама она раньше заявляла, что будет канцелом до тех пор, пока возглавляет партию.

Причиной уйти из партии называют провальные выборы в региональный парламент. ХДС на них победила, но потеряла 11% голосов в сравнении с выборами 2013-го года. Правящий блок партий ЗДС и «Христианско-социальный союз» (ХСС) теряет популярность. Октябрьские опросы показали, что если бы сейчас проходили выборы, то за ХДС/ХСС проголосовали бы всего 26% избирателей − худший показатель в истории блока.

Ангела Меркель возглавляет ХДС с 2000 года, а канцлером Германии работает с 2005 года.

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Канцлер Германии Ангела Меркель параллельно занимает пост главы партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) с 2000 года. В октябре прошли провальные...
 
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