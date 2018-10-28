На первых торгах недели валютная корзина выросла в цене

Первые торги этой недели 29 октября закончились ростом курсов евро и доллара, и падением курса российского рубля.

Курс доллара сегодня снова вырос, на 0,0040 рубля до 2,1149 BYN/USD. на прошлой неделе было зафиксировано четыре подорожания курса доллара подряд, что привело американскую валюту на «пик формы» за последние полмесяца.

Вырос сегодня и курс евро, на 0,0097 рубля до 2,4094 BYN/EUR, хотя на прошлой неделе, в отличие от американца, он падал на протяжении четырех последних торгов.

Курс российского рубля снизился на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи на 0,0019 рубля до 3,2146 BYN/100 российских. В РФ отмечен рост курсов евро и доллара.