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Лукашенко рассказал, сколько времени уделяет спорту

29.10.2018 16:14 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко рассказал, сколько времени уделяет спорту

Александр Лукашенко на встрече с активом БРСМ признался, что ежедневно старается уделять занятиям спортом примерно два часа.

«Я вообще в спортзале не занимаюсь, хотя много отдаю (спорту). У меня норма два часа в день или чуть больше, которые я должен отдать спорту. Это обязательно. И вам советую. За вами дети потянутся», - рассказал президет.

Он отметил, что занятия в залах, закрытых помещениях или, например, на беговой дорожке ему не по душе, передает БЕЛТА.

«И вам советую больше заниматься на улице. Это прекрасно, особенно утром. Вышел на улицу, пробежался. Утром надо 30-45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть. Пробежались, нагрузили ноги, подтянуться где-то, качнуть пресс», - сказал Александр Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко на встрече с активом БРСМ признался, что ежедневно старается уделять занятиям спортом примерно два часа.
 
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