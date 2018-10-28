Лукашенко рассказал, сколько времени уделяет спорту





Александр Лукашенко на встрече с активом БРСМ признался, что ежедневно старается уделять занятиям спортом примерно два часа.

«Я вообще в спортзале не занимаюсь, хотя много отдаю (спорту). У меня норма два часа в день или чуть больше, которые я должен отдать спорту. Это обязательно. И вам советую. За вами дети потянутся», - рассказал президет.

Он отметил, что занятия в залах, закрытых помещениях или, например, на беговой дорожке ему не по душе, передает БЕЛТА .

«И вам советую больше заниматься на улице. Это прекрасно, особенно утром. Вышел на улицу, пробежался. Утром надо 30-45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть. Пробежались, нагрузили ноги, подтянуться где-то, качнуть пресс», - сказал Александр Лукашенко.



