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Лукашенко рассказал, сколько времени уделяет спорту
29.10.2018 16:14 — Разное | Ежедневник
Александр Лукашенко на встрече с активом БРСМ признался, что ежедневно старается уделять занятиям спортом примерно два часа.
«Я вообще в спортзале не занимаюсь, хотя много отдаю (спорту). У меня норма два часа в день или чуть больше, которые я должен отдать спорту. Это обязательно. И вам советую. За вами дети потянутся», - рассказал президет.
Он отметил, что занятия в залах, закрытых помещениях или, например, на беговой дорожке ему не по душе, передает
«И вам советую больше заниматься на улице. Это прекрасно, особенно утром. Вышел на улицу, пробежался. Утром надо 30-45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть. Пробежались, нагрузили ноги, подтянуться где-то, качнуть пресс», - сказал Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко на встрече с активом БРСМ признался, что ежедневно старается уделять занятиям спортом примерно два часа.
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