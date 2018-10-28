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3-10 ноября в Минске пройдет мужской турнир по теннису Royal Cup Open категории FUTURES
29.10.2018 15:41 — Разное | Ежедневник
Минске пройдет мужской турнир по теннису Royal Cup Open категории FUTURES">
3 ноября в Минске начнётся основная сетка мужской турнир по теннису Royal Cup Open категории FUTURES. Турнир пройдет на новых кортах, в современном спортивном клуб "YESTODAY" (ул. Ефросиньи Полоцкой, 4).
Место проведения: Спортивном клуб "YESTODAY" (ул. Ефросиньи Полоцкой, 4). Покрытие кортов – хард.
Вход для зрителей – бесплатный.
Сроки проведения:
27.10-02.11 – Матчи квалификации
03.11-10.11 – Матчи основной сетки турнира
Время проведения основной сетки теннисного турнира:
Следите за новостями и событиями турнира на всех оф. ресурсах организатора и информационных партнеров Royal Cup Open.
Также, будем рады всех видеть на нашем турнире в качестве зрителей.
Спонсоры турнира:
Независимый Партнер HERBALIFE NUTRITION Инна и Сергей Рожок (
Сеть магазинов СОСЕДИ (
Партнёры:
Кафе «GARAGE» (
Кінаконг — кіно па-беларуску (
Vitamineral (
Парк активного отдыха «0.67» (
Салон красоты «СПЛЕТНИЦА» (
Творческая мастерская "FLOWERS KITCHEN" (
Питьевая вода "БОРОВАЯ" (
Теннисная марка "YONEX" (
Центр печати «КОПИРЫЧ» (
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3 ноября в Минске начнётся основная сетка мужской турнир по теннису Royal Cup Open категории FUTURES. Турнир пройдет на новых кортах, в современном спортивном клуб "YESTODAY" (ул....
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