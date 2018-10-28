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3-10 ноября в Минске пройдет мужской турнир по теннису Royal Cup Open категории FUTURES

29.10.2018 15:41 — Разное | Ежедневник  
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3-10 ноября в Минске пройдет мужской турнир по теннису Royal Cup Open категории FUTURESМинске пройдет мужской турнир по теннису Royal Cup Open категории FUTURES">

3 ноября в Минске начнётся основная сетка мужской турнир по теннису Royal Cup Open категории FUTURES. Турнир пройдет на новых кортах, в современном спортивном клуб "YESTODAY" (ул. Ефросиньи Полоцкой, 4).

Место проведения: Спортивном клуб "YESTODAY" (ул. Ефросиньи Полоцкой, 4). Покрытие кортов – хард.

Вход для зрителей – бесплатный.

Сроки проведения:

27.10-02.11 – Матчи квалификации

03.11-10.11 – Матчи основной сетки турнира

Время проведения основной сетки теннисного турнира:
03.11: 16.30-22.00
04.11: 09.00-18.00
10.11: 16.30-21.00

Следите за новостями и событиями турнира на всех оф. ресурсах организатора и информационных партнеров Royal Cup Open.

Также, будем рады всех видеть на нашем турнире в качестве зрителей.

Спонсоры турнира:

Независимый Партнер HERBALIFE NUTRITION Инна и Сергей Рожок (http://pohudet.by/hlf)

Сеть магазинов СОСЕДИ (https://sosedi.by)

Партнёры:

Кафе «GARAGE» (http://www.cafegarage.by)

Кінаконг — кіно па-беларуску (http://kinakong.by)

Vitamineral (http://vitamineral.by)   

Парк активного отдыха «0.67» (https://067.by)

Салон красоты «СПЛЕТНИЦА»  (https://www.instagram.com/spletnica_minsk/)

Творческая мастерская "FLOWERS KITCHEN" (http://f-kitchen.by/)

Питьевая вода "БОРОВАЯ" (http://brt.by/)

Теннисная марка "YONEX" (https://yonex-belarus.by/)

Центр печати «КОПИРЫЧ»  (https://kopirych.by)

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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3 ноября в Минске начнётся основная сетка мужской турнир по теннису Royal Cup Open категории FUTURES. Турнир пройдет на новых кортах, в современном спортивном клуб "YESTODAY" (ул....
 
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