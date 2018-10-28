3-10 ноября в Минске пройдет мужской турнир по теннису Royal Cup Open категории FUTURES

Минске пройдет мужской турнир по теннису Royal Cup Open категории FUTURES">

Минске пройдет мужской турнир по теннису Royal Cup Open категории FUTURES">

3 ноября в Минске начнётся основная сетка мужской турнир по теннису Royal Cup Open категории FUTURES. Турнир пройдет на новых кортах, в современном спортивном клуб "YESTODAY" (ул. Ефросиньи Полоцкой, 4).

Место проведения: Спортивном клуб "YESTODAY" (ул. Ефросиньи Полоцкой, 4). Покрытие кортов – хард.

Вход для зрителей – бесплатный.

Сроки проведения:

27.10-02.11 – Матчи квалификации

03.11-10.11 – Матчи основной сетки турнира

Время проведения основной сетки теннисного турнира:

03.11: 16.30-22.00

04.11: 09.00-18.00

10.11: 16.30-21.00

Следите за новостями и событиями турнира на всех оф. ресурсах организатора и информационных партнеров Royal Cup Open.

Также, будем рады всех видеть на нашем турнире в качестве зрителей.

Спонсоры турнира:

Независимый Партнер HERBALIFE NUTRITION Инна и Сергей Рожок ( http://pohudet.by/hlf )

Сеть магазинов СОСЕДИ ( https://sosedi.by )

Партнёры:

Кафе «GARAGE» ( http://www.cafegarage.by )

Кінаконг — кіно па-беларуску ( http://kinakong.by )

Vitamineral ( http://vitamineral.by )

Парк активного отдыха «0.67» ( https://067.by )

Салон красоты «СПЛЕТНИЦА» ( https://www.instagram.com/spletnica_minsk/ )

Творческая мастерская "FLOWERS KITCHEN" ( http://f-kitchen.by/ )

Питьевая вода "БОРОВАЯ" ( http://brt.by/ )

Теннисная марка "YONEX" ( https://yonex-belarus.by/ )

Центр печати «КОПИРЫЧ» ( https://kopirych.by )