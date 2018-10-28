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Под древней пирамидой в Мексике нашли тоннель "в нижний мир"
Исследователи подтвердили существование тоннеля «в нижний мир» под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан. Об этом
Обнаружить тоннель получилось при помощи метода электротомографии, который позволил «просветить» стены пирамиды. Исследование прошло в июне 2017 года, однако о точных результатах ученые объявили только в октябре 2018 года.
Ученые нашли на снимках тоннель диаметром 15 метров, а также выход из него на южную сторону комплекса. Специалисты полагают, что есть еще один выход на восток, однако его существование еще предстоит подтвердить.
«Помещение, расположенное на глубине восемь метров, могло служить для ритуальных целей», — сказала доктор Вероника Ортега, директор проекта по исследованию и сохранению исторического комплекса.
Во время исследований в конце 1980-х годов в таких туннелях обнаруживали скелеты людей с деформированными черепами, а также разнообразные предметы из камня. Ученые
Изучение содержимого этого тоннеля позволит понять, как этот древний мегаполис был связан с другими регионами Мезоамерики.
Пирамида Луны — второе по размеру строение после пирамиды Солнца в городе Теотиуакан. Одно из самых больших зданий в Мезоамерике, высота пирамиды — 42 метра, ширина основания — 150 метров.
Теотиуакан находился на территории современной Мексики. Современные исследователи считают, что площадь этого древнего поселения составляла 26−28 кв. км, а население — свыше 125 тыс. человек. Это один из самых древних и самый крупный в эпоху своего расцвета индейский город доколумбовой Америки, входивший в шестерку самых крупных городов мира. Наиболее многочисленные населявшие его племенные группы — науа, отоми и тотонаки.
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Обнаружить тоннель получилось при помощи метода электротомографии, который позволил "просветить" стены пирамиды.
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