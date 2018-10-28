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Под древней пирамидой в Мексике нашли тоннель "в нижний мир"

29.10.2018 16:03 — Разное | Tut.by  
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Исследователи подтвердили существование тоннеля «в нижний мир» под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан. Об этом сообщает сайт мексиканского Национального института антропологии и истории.


Изображение: Instituto de Geofísica de la UNAM

Обнаружить тоннель получилось при помощи метода электротомографии, который позволил «просветить» стены пирамиды. Исследование прошло в июне 2017 года, однако о точных результатах ученые объявили только в октябре 2018 года.

Ученые нашли на снимках тоннель диаметром 15 метров, а также выход из него на южную сторону комплекса. Специалисты полагают, что есть еще один выход на восток, однако его существование еще предстоит подтвердить.


Изображение: Instituto de Geofísica de la UNAM

Изображение: Instituto de Geofísica de la UNAM

Изображение: Instituto de Geofísica de la UNAM

«Помещение, расположенное на глубине восемь метров, могло служить для ритуальных целей», — сказала доктор Вероника Ортега, директор проекта по исследованию и сохранению исторического комплекса.

Во время исследований в конце 1980-х годов в таких туннелях обнаруживали скелеты людей с деформированными черепами, а также разнообразные предметы из камня. Ученые полагают, что это место должно было изображать загробный мир.

Изучение содержимого этого тоннеля позволит понять, как этот древний мегаполис был связан с другими регионами Мезоамерики.


Изображение: Instituto de Geofísica de la UNAM

Изображение: Instituto de Geofísica de la UNAM

Пирамида Луны — второе по размеру строение после пирамиды Солнца в городе Теотиуакан. Одно из самых больших зданий в Мезоамерике, высота пирамиды — 42 метра, ширина основания — 150 метров.

Теотиуакан находился на территории современной Мексики. Современные исследователи считают, что площадь этого древнего поселения составляла 26−28 кв. км, а население — свыше 125 тыс. человек. Это один из самых древних и самый крупный в эпоху своего расцвета индейский город доколумбовой Америки, входивший в шестерку самых крупных городов мира. Наиболее многочисленные населявшие его племенные группы — науа, отоми и тотонаки.

 
 
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Обнаружить тоннель получилось при помощи метода электротомографии, который позволил "просветить" стены пирамиды.
 
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