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Беларусь продолжит консультативное сотрудничество с МВФ, новый кредит не планируется - министр экономики

29.10.2018 15:41 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь сохранит консультативно-техническое сотрудничество с МВФ, привлечение новой кредитной программы фонда по-прежнему не планируется, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой журналистам в Минске в понедельник.

"Речь о возможном кредите не идёт. Здесь наше сотрудничество можно назвать "расширенной паузой", - сказал Д.Крутой.

Он также сообщил, что очередная традиционная миссия МВФ по ежегодной оценке экономики прибудет в Минск в ноябре. По его словам, в рамках работы миссии будут обсуждаться, в том числе, вопросы перспективного развития белорусской экономики.

Как сообщалось, сотрудничество Беларуси с МВФ в настоящее время ограничивается техническими консультациями, несмотря на переговоры о возобновлении кредитного сотрудничества, которые Минск проводил в течение 2016-2017 годов, в том числе по вопросу подготовки новой кредитной программы в рамках механизма расширенного финансирования для поддержки реформирования национальной экономики.

В частности, речь шла о возможной реализации с МВФ трехлетней программы сотрудничества, которая была бы поддержана кредитом на $3 млрд под 2,28% годовых сроком на 10 лет. Летом 2017 года стороны сообщили о приостановке этих переговоров из-за расхождений по ряду позиций.

Беларусь реализовала программу stand-by МВФ на $3,52 млрд в 2009-2010 годах.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь сохранит консультативно-техническое сотрудничество с МВФ, привлечение новой кредитной программы фонда по-прежнему не планируется, сообщил министр...
 
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