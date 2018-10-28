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Меркель заявила, что не будет в 2021 году баллотироваться на новый канцлерский срок

29.10.2018 15:35 — Разное | Интерфакс  
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет в 2021 году баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок.

Кроме того, она сообщила, что на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) 7-8 декабря не будет выдвигаться на должность председателя партии.

"Во-первых, на следующих партийном съезде ХДС, который пройдет в декабре в Гамбурге, я не буду выдвигать свою кандидатуру на должность председателя ХДС. Во-вторых, этот четвертый срок полномочий - мой последний в качестве федерального канцлера ФРГ", - сказала А.Меркель журналистам в Берлине в понедельник.

"На выборах в бундестаг в 2021 году я не буду выступать кандидатом в канцлеры от партийного союза ХДС/ХСС и баллотироваться в бундестаг, а также - это я хочу добавить только для протокола - претендовать на другие политические посты", - сообщила А.Меркель

 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет в 2021 году баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок. Кроме того, она сообщила, что...
 
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