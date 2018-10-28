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Обзор украинских СМИ: "Москва заплатит Лукашенко за встречу с Порошенко"
Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.ua
Лукашенко удивил публичным обращением к Порошенко
В частности, касательно Минских договоренностей Александр Лукашенко сказал Петру Порошенко:
«Ты скажи, что ты мне поручал, чтобы это было в Минске».
На это украинский президент сдержанно ему ответил, что нужно выполнять требования всего мира, написали журналисты.
Порошенко сообщил, что в Минске установят памятник гетману Пилипу Орлику
Эту информацию, в частности, передала
Порошенко рассказал:
– Хочу напомнить, что выдающийся украинский гетман, автор первой европейской Конституции Пилип Орлик родился на белорусской земле в Минской области. И мы договорились, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об установке в Минске памятника этому выдающемуся украинскому и белорусскому деятелю.
Пилик Орлик родился в деревне Косута современного Вилейского района. Он был политическим деятелем Войска Запорожского, ближайшим соратником гетмана Ивана Мазепы. Вместе с ним перешел на сторону Швеции в войне с Россией.
Назван украинский телеканал, который собираются ретранслировать в Беларуси
В Гомеле Порошенко заявил, что в ближайшее время в Беларуси начнут транслировать украинский телеканал. Между тем, пресса соседней страны даже называет, какой именно. Еще несколько недель назад украинский министр регионального развития и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что с декабря в Беларуси может начать вещание UATV.
Этот телеканал заработал три года назад, трансляция ведется на пяти языках: русском, украинском, английском, арабском и крымскотатарском.
Ознакомившись с эфиром
Как в Украине комментируют встречу президентов в Гомеле
Фото: president.gov.ua
«Пока Украина отстаивает свой суверенитет, Лукашенко и его режиму ничего не угрожает»
Политический обозреватель Виталий Портников в комментарии на
«Петр Порошенко назвал коллегу «большим другом украинского народа». Это, конечно, фраза дипломатического характера. Лукашенко – не только не друг украинского народа. Он даже белорусскому народу не очень большой друг», – считает Портников.
Зачем Лукашенко вообще нужна Украина, почему он рассыпался в любезностях в адрес Порошенко?
«Лукашенко, как опытный шулер, научился продавать российским держимордам страх по поводу возможного дрейфа Беларуси «не в ту сторону». Беларусь никуда от них не денется – но они платят, чтобы и чувство такого не создавалось», – объяснил Портников.
Политический обозреватель считает, что Украина значит для Беларуси намного больше, чем та для нее:
«Пока Украина отстаивает свой суверенитет, пока она борется с российской агрессией, пока она идет не на Восток, а на Запад, ни Лукашенко, ни его режиму, ни существованию самой Беларуси – причем на российские деньги – не угрожает практически ничего».
«Беларусь пытается выйти из адова круга»
Но прозвучали в Украине и другие мнения о важности встречи двух президентов в Гомеле. Политтехнолог Виталий Шкляров в комментарии
«Беларусь можно считать партнером Украины. Да, сейчас Беларусь зависит от РФ, как когда-то и Украина. Но она пытается выйти из этого адова круга. Вопрос в цене, которую нужно заплатить. И Беларусь тут нуждается в помощи как Украины, так и Запада».
Политтехнолог подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Беларусь не стала российской и оставалась нейтральной. Особенно это касается военной составляющей.
Довольно высокого мнения Шкляров и о Лукашенко:
«Беларусь – одна из немногих стран, не признавшая Абхазию, Южную Осетию и аннексию Крыма. Вообще, Лукашенко нужно отдать должное: столько лет лавируя между Западом и РФ, он смог сохранить белорусскую государственность. Для российского олигархата проглотить такую маленькую страну ничего бы не стоило. И если бы Беларусь имела больше капитала и не была бы так сильно экономически привязана к РФ, Лукашенко разорвал бы дружбу с Путиным. Они друг друга, мягко говоря, очень недолюбливают».
«Украинское руководство может выступать «адвокатом дьявола»
Вообще же, если в Беларуси преобладает точка зрения, что киевские власти больше заинтересованы в отношениях, чем официальный Минск, то в Украине считают по-другому.
Эксперт Института Будущего Игорь Тышкевич в комментарии
«Украинское руководство может выступать «адвокатом дьявола», если можно так сказать, в контактах между Беларусью и структурами Евросоюза. Это возможно по техническому, экономическому сотрудничеству».
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Как в соседней стране комментируют встречу двух президентов на I белорусско-украинском форуме регионов в Гомеле.
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