

Фото: president.gov.by

Фото: president.gov.ua

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Фото: president.gov.ua

«Пока Украина отстаивает свой суверенитет, пока она борется с российской агрессией, пока она идет не на Восток, а на Запад, ни Лукашенко, ни его режиму, ни существованию самой Беларуси – причем на российские деньги – не угрожает практически ничего».

«Беларусь можно считать партнером Украины. Да, сейчас Беларусь зависит от РФ, как когда-то и Украина. Но она пытается выйти из этого адова круга. Вопрос в цене, которую нужно заплатить. И Беларусь тут нуждается в помощи как Украины, так и Запада».

«Беларусь – одна из немногих стран, не признавшая Абхазию, Южную Осетию и аннексию Крыма. Вообще, Лукашенко нужно отдать должное: столько лет лавируя между Западом и РФ, он смог сохранить белорусскую государственность. Для российского олигархата проглотить такую маленькую страну ничего бы не стоило. И если бы Беларусь имела больше капитала и не была бы так сильно экономически привязана к РФ, Лукашенко разорвал бы дружбу с Путиным. Они друг друга, мягко говоря, очень недолюбливают».

«Украинское руководство может выступать «адвокатом дьявола», если можно так сказать, в контактах между Беларусью и структурами Евросоюза. Это возможно по техническому, экономическому сотрудничеству».