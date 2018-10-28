Как не надо защищать дачу: народная смекалка против воров и ее уголовные последствия



Зимние месяцы несут владельцу загородного участка тревогу за сохранность имущества

Одно слово — крадут

Дачные посёлки в зимнее время привлекательны для грабителей

Помоги себе сам

Органы защиты правопорядка не всегда могут помочь дачникам

Такое хищение не подпадает ни под один кодекс

Замки и запоры

Уезжая, надёжно заприте свой дом

Пугалки

От некоторых покушений на ваше имущество может спасти обыкновенное пугало, перенесённое в дом

Привет миссис Хадсон

А может, в доме есть хозяева

Муляж камеры видеонаблюдения тоже поможет остановить злоумышленников

Схрон

Возможно, проблему с хищением вашего имущества поможет решить тайник. Фото с сайта twgram.me

Охранные системы, страхование имущества и живая охрана

Защищайте свой дом цивилизованными методами

Уголовный кодекс нужно чтить

«Нарушители будут наказаны»

Ответное насилие — не метод защиты своего дома

«Если бы отвечать одним словом на вопрос: что делается в России, то пришлось бы сказать: крадут» — со времён Николая Карамзина в нашем обществе не слишком заметны перемены. С приходом холодов многие владельцы дачных участков сталкиваются с кражами. В зимние месяцы в дачных посёлках жизнь, как правило, замирает, и опустевшие садовые домики становятся легкодоступными для грабителей, а их владельцы — почти беззащитными перед «нехорошими людьми».Дачные массивы зимой привлекают воров и воришек всех мастей. Могут украсть бытовую технику, стройматериалы и садовый инвентарь из сарая, предметы обихода из шкафа, запасы овощей и домашние консервы из погреба и крупу из буфета. В общем, всё, что «плохо лежит» с точки зрения злоумышленника. Могут даже выкопать и увезти взрослые деревья.Искатели металлолома и «люди, до чужого добра жадные», хулиганящие подростки и бомжи, гастарбайтеры и даже «хорошие» соседи — любителей поживиться или просто напакостить в пустующих дачных домах множество. И конечно, способы борьбы с ними тоже разные. Что делать с дачным воровством и как самому в этом противоборстве не нарушить закон?Конечно, у нас есть правоохранительные органы. Но очень часто садоводства расположены вне юрисдикции районной власти, на их территорию ведут плохие и не очень обслуживаемые (особенно в зимний период) дороги. Преступные элементы в таких кражах часто участвуют непрофессиональные, никак органами защиты правопорядка не учтённые.Да и само место преступления к моменту обнаружения может «остыть»: пропажу дачник обнаруживает только весной, приехав к себе на участок. Так что по-человечески вполне понятно, почему доблестные полицейские очень неохотно принимают заявления о подобных кражах. Зачем им портить статистику, вешая на отдел явный «глухарь»?По-человечески — понятно. Но по закону отказать вам в принятии заявления в полиции не могут. Если, конечно, сумма нанесённого ущерба укладывается в юридические термины «крупный ущерб», «особо крупный ущерб», «значительный ущерб гражданину». Речь идёт о тысячах рублей. Так, минимальная стоимость украденного, достаточная для возбуждения уголовного дела — от 5000 рублей. И называется такое преступление — «нанесение значительного ущерба гражданину». То, что меньше, называется «мелкое хищение» и подпадает под действие не Уголовного, а Административного кодекса.«Мелкое хищение» — это если пострадавшему нанесён ущерб на сумму от 1000 до 2500 рублей (ч. 1, 2 ст. 7.27 КоАП). То есть, если у вас украли тяпку и лейку, стоимость которых менее 1000 рублей, в отделении полиции вам посочувствуют, но заявление не примут — нет состава преступления.К слову, ущерб в границах от 2500 до 5000 рублей после поправок 2016 года вообще не попал ни в один, ни в другой кодекс. Как наказывать преступников за хищения в этих финансовых рамках, в законе не сказано. Поэтому дачники вынуждены защищать имущество своими силами. Иногда способы обороны напоминают средневековые.Самый первый способ оградить себя от непрошеных гостей — надёжно запереть свой дом. Прочная дверь, хороший внутренний, а не навесной замок, деревянные, закрывающиеся изнутри ставни или металлические жалюзи на окнах — всё это, конечно, не остановит настоящего «медвежатника», но для случайных воришек станет вполне значимой преградой.Как ни странно, но обыкновенное пугало устрашающе действует не только на птиц, но и на более высокоразвитых грабителей. Некоторые дачники, уезжая в город, вешают в домике чучело, изображающее повешенного. И оставляют открытой дверь. Говорят, от подростков и безобидных алкоголиков такой способ спасает.Этот способ тоже основан на использовании муляжей. Помните серию, в которой Рина Зелёная в роли миссис Хадсон периодически подползает к восковой кукле, изображающей Шерлока Холмса, и при помощи швабры двигает руками фигуры и поворачивает её? Таким остроумным способом знаменитый сыщик обманул полковника Себастьяна Морана, вознамерившегося его убить. Специалист в дедуктивном методе поймал преступника, сымитировав присутствие хозяев дома.При возможности посещать зимой свои загородные владения не поленитесь, съездите, расчистите дорожки. Если участок не будет выглядеть заброшенным и пустым, многие из желающих залезть в чужой дом постесняются это сделать: вор ведь не знает — дома ли хозяева и, может, они вот-вот вернутся с лыжной прогулки.Для этой же цели используют муляжи камер видеонаблюдения. Раньше устанавливали просто их пустые корпуса, а сейчас можно купить и специальные обманки. Они мигают красным огоньком и даже иногда поворачиваются, как и обычные камеры, на движение. А тем, кого микросхемы и паяльник не пугают, можно собрать систему, которая будет выполнять роль миссис Хадсон. Например, периодически включать в доме свет и музыку.Если пошёл разговор об электронике, то можно попробовать оснастить свой дом и более продвинутыми вариантами пугал, чем соломенное чучело в старых хозяйских штанах. Датчики движения и объёма, включающие яркий свет и громкий сигнал тревоги, способны ошеломить непрошеного гостя и отпугнуть его.Возможно, стоит устроить на участке тайник и в него прятать на зиму все ценные предметы, которые вы не в состоянии увезти при отъезде. Нужно только не просто оборудовать схрон, но и замаскировать его.Рассмотрев народные способы борьбы с воровством, оценим цивилизованные.Муляжи видеокамер, возможно, действенное средство борьбы с ворами. Но, может быть, стоит задуматься об оборудовании загородного дома настоящей охранной системой, заключить договор со специализированным предприятием — частным или вневедомственной охраной и застраховать своё имущество от краж, а заодно и от поджога?Это обойдётся дешевле, если объединиться с соседями. К тому же, гораздо эффективнее охранять всю территорию дачного посёлка, в этом случае возможностей у грабителей станет гораздо меньше.Конечно, все видели в американских фильмах подобные таблички и помнят сцены, когда хозяин угрожает непрошеным гостям винтовкой. В США во многих штатах (например, в Техасе) владелец собственности действительно имеет право пристрелить любого, кто просто пересёк границу его владений.У нас не Дикий Запад, и отчаявшиеся обезопасить своё имущество дачники могут сами совершить преступление. Некоторые владельцы участков устраивают на территории и в доме ловушки, устанавливают капканы, самострелы, самодельные взрывные устройства, подключают электрический ток к ограждению или дверной ручке, специально оставляют в доме отравленную еду и выпивку. Если ваши средневековые методы обороны приведут к травмам или даже гибели проникшего в ваш дом злоумышленника, вас самих привлекут к уголовной ответственности.Для этого в Уголовном кодексе существует несколько статей.УК РФ, статья 109. Причинение смерти по неосторожности.Наказание — исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет. А если пострадавших в результате вашей самообороны будет 2 или более, то срок увеличивается до 4 лет и добавляется лишение права занимать определённые должности.УК РФ, статья 114. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается исправительными работами, принудительными работами, ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.УК РФ, статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.В зависимости от тяжести преступления, например, с использованием оружия или предметов, которые можно признать таковыми, наказание домовладельца, вставшего на защиту своей собственности, может состоять в штрафе (до 40 000 рублей), либо штраф дополнится исправительными работами.Не забывайте, что народная смекалка может стать уголовно-наказуемой и сломать жизнь — и злоумышленника, и вашу. Мира вам и спокойствия.От редакции. Клиника ТАО представляет книгу «Как избавиться от боли в спине за 7 дней». Скачайте бесплатно советы от лучших специалистов в области китайской медицины.