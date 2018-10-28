Какие продукты съесть перед свиданием, чтобы выглядеть и чувствовать себя на все сто

Волнуетесь? Перекусите. «Здоровье Mail.ru» со ссылкой на Daily Mail Online рассказывает, какие продукты стоит съесть накануне свидания.



Источник: pixabay.com

Орехи — успокоиться и подкрепиться

Орехи — миндаль, макадамия, фундук, бразильский орех — содержат много белка и полезных жиров, это дает энергию и помогает снизить вызванное стрессом желание постоянно перекусывать. Кроме того, орехи — хороший источник магния, очень полезного для нервной системы, а значит они помогут успокоиться и снять стресс.

Хрустящие овощи — очистить зубы от налета

Как рассказала диетолог Кассандра Барнс, избавиться от тревоги за свежесть дыхания помогут морковка, яблоки и стебли сельдерея. Похрустев этими овощами и фруктами перед выходом, вы очистите зубы от налета, который может быть причиной запаха изо рта. Кроме того, что морковь, яблоки и сельдерей сами по себе очень полезны, они также усиливают выработку слюны, которая нейтрализует бактерии в полости рта.

Йогурты и квашеная капуста — чтобы не подвел живот

Полезно также за несколько дней перед свиданием каждый день есть натуральный йогурт и квашеную капусту — эти продукты помогут нормализовать микрофлору кишечника, и ваш живот не причинит вам никаких неудобств в самый неподходящий момент.



Источник: pixabay.com

Темный шоколад — для настроения

Шоколад с высоким содержанием какао-бобов содержит вещества, которые могут улучшить ваше настроение. Во-первых, это фенилэтиламин, который действует как нейромедиатор, стимулирующий чувство удовольствия. Во-вторых — магний, необходимый для выработки в головном мозге серотонина, гормона, отвечающего за хорошее настроение.

Полезные жиры — если собираетесь пить

В этом смысле полезно перед выходом съесть кусок лосося на гриле или салат, приправленный оливковым маслом. Если же у вас нет времени на полноценную еду, можно съесть горсть оливок.