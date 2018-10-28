ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское "Динамо" сыграет дома против "Амура". Онлайн матча

29.10.2018 16:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минское «Динамо» попытается сегодня прервать серию из 10 поражений подряд в домашнем матче с хабаровским «Амуром».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Зубры» сейчас занимают последнее в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на семь очков. Минчанам очень важно сегодня победить, чтобы вернуться в борьбу за первую восьмерку.

«Амур» после ухода главного тренера Андрея Мартемьянова в «Автомобилист» утратил прошлогодние позиции, а ситуация ухудшается травмой одного из лидеров команды — Томаша Филиппи. Хабаровчане также далеки от зоны плей-офф.

Опрос

Прервет ли сегодня "Динамо" десятиматчевую серию поражений?

20 голосов

Результаты опроса

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30. В 18.30 же стартует «Динамо-Шоу» с участием нового генерального директора клуба Дмитрия Баскова.

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" попытается сегодня прервать серию из 10 поражений подряд в домашнем матче с хабаровским "Амуром".
 
Новости дня
Новости разные
 
Рынок жилья в Гродно в сентябре упал, квартиры подешевели. За сколько продали самую дорогую?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика