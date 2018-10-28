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Минское "Динамо" сыграет дома против "Амура". Онлайн матча
Минское «Динамо» попытается сегодня прервать серию из 10 поражений подряд в домашнем матче с хабаровским «Амуром».
«Зубры» сейчас занимают последнее в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на семь очков. Минчанам очень важно сегодня победить, чтобы вернуться в борьбу за первую восьмерку.
«Амур» после ухода главного тренера Андрея Мартемьянова в «Автомобилист» утратил прошлогодние позиции, а ситуация ухудшается травмой одного из лидеров команды — Томаша Филиппи. Хабаровчане также далеки от зоны плей-офф.
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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30. В 18.30 же стартует «Динамо-Шоу» с участием нового генерального директора клуба Дмитрия Баскова.
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Минское "Динамо" попытается сегодня прервать серию из 10 поражений подряд в домашнем матче с хабаровским "Амуром".
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