Минское «Динамо» попытается сегодня прервать серию из 10 поражений подряд в домашнем матче с хабаровским «Амуром».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Зубры» сейчас занимают последнее в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на семь очков. Минчанам очень важно сегодня победить, чтобы вернуться в борьбу за первую восьмерку.

«Амур» после ухода главного тренера Андрея Мартемьянова в «Автомобилист» утратил прошлогодние позиции, а ситуация ухудшается травмой одного из лидеров команды — Томаша Филиппи. Хабаровчане также далеки от зоны плей-офф.

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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30. В 18.30 же стартует «Динамо-Шоу» с участием нового генерального директора клуба Дмитрия Баскова.