Рынок жилья в Гродно в сентябре упал, квартиры подешевели. За сколько продали самую дорогую?

В сентябре количество сделок с жильем на рынке Гродно существенно снизилось: по сведениям из реестра цен Национального кадастрового агентства, в городе было продано 158 квартир. Подробности рассказывает Гродненское агентство по госрегистрации и земельному кадастру.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Самая дешевая квартира, проданная в сентябре в Гродно, — однокомнатная в 4-квартирном жилом доме на улице Дзержинского, за 11,8 тыс. долларов в эквиваленте. Самая дорогая 1-комнатная продана за 40 тыс. долларов в новом доме в переулке Поповича. Средняя цена квадратного метра в однокомнатных квартирах по сравнению с предыдущими месяцами изменилась несущественно и составила 606 долларов в эквиваленте.

Наибольшие изменения в сентябре произошли на рынке 2-комнатных квартир. Количество сделок сократилось до минимального уровня с начала года — 65 завершенных договоров купли-продажи. Также средняя стоимость квадратного метра снизилась до 561 доллара в эквиваленте. Значительное влияние на снижение цены квадратного метра оказало введение в эксплуатацию многоквартирных домов на улице Суворова в микрорайоне «Колбасино».

Спрос на трехкомнатные квартиры также сократился: за сентябрь продано всего 26 квартир, средняя стоимость «квадрата» 555 долларов в эквиваленте.

Продажи четырехкомнатных квартир поставили очередной антирекорд: за сентябрь в Гродно продано всего 5 квартир, средняя цена «квадрата» — 535 долларов, но она вряд ли достоверно отражает текущую ситуацию рынка.

Зато рынок квартир повышенной комфортности демонстрирует рост: в сентябре было продано 20 квартир свободной планировки, все — в доме с подземной парковкой на улице Буденного. Средняя стоимость квадратного метра жилья элит-класса — 939 долларов.

Самой дорогой квартирой, проданной в Гродно в сентябре, стала квартира площадью 155 м², сумма сделки — 122 тыс. долларов в эквиваленте.

Тенденции рынка с начала года не вызывают особого оптимизма — в последующие месяцы возможно дальнейшее снижение цен, особенно на 3−4-комнатные квартиры.