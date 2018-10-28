8 ноября в Беларуси отметят Всемирный день качества

С 5 по 11 ноября пройдёт Европейская неделя качества под девизом «Качество — это успех!».

Брестской областной инспекцией Госстандарта в рамках этой Недели 8 и 9 ноября будут организованы Дни открытых дверей и прямые телефонные линии по вопросам качества производимой и реализуемой продукции, проводимых работ и предоставляемых услуг субъектами хозяйствования и предпринимательской деятельности.

Телефоны прямых телефонных линий: 8 (0162) 52 34 99, 52 66 93, 52 65 96.

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