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Разыскивается Роман Рекунов

29.10.2018 15:38 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Разыскивается Роман РекуновГанцевичским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь проводится следствие по  уголовному делу, возбуждённому по факту безвестного исчезновения Рекунова Романа Валерьевича 04.01.1977 года рождения, уроженца г. Ростов-на-Дону Железнодорожного района Ростовской области Российской Федерации, проживавшего по адресу: Брестская область, г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, д. 32, кв.95. В 2000 году мужчина выехал в Российскую Федерацию, и в настоящее время его местонахождение не установлено.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о Рекунове, а также о его местонахождении, просим сообщить в Ганцевичский районный отдел Следственного комитете по телефонам: 8 (01646) 62201, 8 (01646) 62203, 8 (01646) 62204, 8 (01646) 22176, 8 (029) 6944868, либо по телефонам 102 или 8 (01646) 21232 ОВД Ганцевичского райисполкома, либо путём личной явки в Ганцевичский районный отдел Следственного комитета по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 6-2, кабинет № 105.

Заранее благодарим за сотрудничество!

Ганцевичский районный отдел Следственного комитета.

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Ганцевичским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь проводится следствие по  уголовному делу, возбуждённому по факту безвестного...
 
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