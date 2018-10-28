Сработавший пожарный извещатель с начала года помог спастись 55 белорусам

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сработавший пожарный извещатель с начала года помог спастись 55 человекам. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Дмитрий Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

С начала года в Беларуси за счет средств местных исполнительных органов установлено более 75 тыс. автономных пожарных извещателей. «Для повышения безопасности я рекомендую его установить всем. Это простейшее устройство, как показала практика, спасло не одну жизнь: с начала года с помощью извещателя спаслись 55 человек, среди них 7 детей. В целом с 2002 года благодаря сработкам АПИ спасены более 2,2 тыс. человек», — сказал Дмитрий Турчин.

Он также отметил, что в Беларуси возрос интерес к проверке домовладения сотрудниками МЧС по заявительному принципу. «Это бесплатная услуга, люди ею с каждым годом пользуются все больше и больше. К примеру, за весь 2017 год с заявлениями обратились примерно 900 человек. Сегодня заявлений уже более 1,3 тыс.», — добавил Дмитрий Турчин.

С начала года работники МЧС совместно с субъектами профилактики и органами власти посетили более 1,2 млн домов и квартир, о мерах пожарной безопасности были проинструктированы более 1,7 млн человек.