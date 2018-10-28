ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сработавший пожарный извещатель с начала года помог спастись 55 белорусам

29.10.2018 — Разное | Петрыкаускiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сработавший пожарный извещатель с начала года помог спастись 55 человекам. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Дмитрий Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

С начала года в Беларуси за счет средств местных исполнительных органов установлено более 75 тыс. автономных пожарных извещателей. «Для повышения безопасности я рекомендую его установить всем. Это простейшее устройство, как показала практика, спасло не одну жизнь: с начала года с помощью извещателя спаслись 55 человек, среди них 7 детей. В целом с 2002 года благодаря сработкам АПИ спасены более 2,2 тыс. человек», — сказал Дмитрий Турчин.

Он также отметил, что в Беларуси возрос интерес к проверке домовладения сотрудниками МЧС по заявительному принципу. «Это бесплатная услуга, люди ею с каждым годом пользуются все больше и больше. К примеру, за весь 2017 год с заявлениями обратились примерно 900 человек. Сегодня заявлений уже более 1,3 тыс.», — добавил Дмитрий Турчин.

С начала года работники МЧС совместно с субъектами профилактики и органами власти посетили более 1,2 млн домов и квартир, о мерах пожарной безопасности были проинструктированы более 1,7 млн человек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сработавший пожарный извещатель с начала года помог спастись 55 человекам. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Готовили одну песню, а исполнили "Сансару". Мама 6-летнего Вани о том, как сын спел с Бастой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика