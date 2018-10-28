Меркель намерена уйти с поста председателя ХДС, но останется канцлером

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но останется канцлером, сообщает немецкий информационно-политический журнал Focus со ссылкой на сегодняшнее заявление Меркель на заседании президиума партии.

Этот шаг Меркель можно считать историческим. Ранее Ангела Меркель всегда заявляла, что посты председателя ХДС и канцлера Германии должен занимать один человек.

О намерении баллотироваться в председатели ХДС уже объявил Фридрих Мерц. Выборы нового лидера партии пройдут в декабре 2018 года.

При этом ТАСС, ссылаясь на агентство ДПА, информирует, что Ангела Меркель готова оставаться на посту канцлера Германии весь легислатурный период, но не намерена выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в Бундестаг, которые пройдут в 2021 году. После окончания своих полномочий в 2021 году Ангела Меркель не намерена занимать посты в Евросоюзе.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники в ХДС, Ангела Меркель приняла решение покинуть пост председателя ХДС после неудачных для партии парламентских выборах в федеральной земле Гессен, проходивших 28 октября. Христианские демократы набрали там 27% голосов, что на 11 процентных пунктов меньше показателя предыдущих выборов в Гессене. Коалиция консерваторов и "зеленых" осталась правящей, но с перевесом всего в один голос. В Гессене расположена финансовая столица Германии Франкфурт-на-Майне.

Как передает BBC, за две недели до этого на выборах в Баварии союзная ХДС партия - Христианско-социальный союз (ХСС) - показал худший результат больше чем за полвека и лишился абсолютного большинства в ландтаге (земский парламент).

Во главе ХДС Меркель стояла с 2000 года. Правительство Германии она возглавляла с 2005 года.

Источник: БЕЛТА.

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