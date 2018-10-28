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В Бресте ГАИ "успокоила" дерущихся на газоне водителей
26 октября на газоне возле вульковского кольца в Бресте подрались двое водителей. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
Видео:
По записи уличной камеры видно, как на кольцо заехали два автомобиля. Белая легковушка ехала по внутреннему кольцу, а автомобиль такси — по внешнему. При съезде на улицу Краснознаменную белая иномарка попыталась перестроиться в крайнюю правую полосу, где ехал таксист. Из-за этого между водителями возник конфликт.
За кольцом белая легковушка остановилась на пешеходном переходе. Водитель вышел из автомобиля и подошел к таксисту. Разговор быстро перерос в драку на газоне.
Водителей разнял экипаж ГАИ, который проезжал мимо. Как только на спецтранспорте загорелись проблесковые маячки, мужчины прекратили драку и подошли к инспекторам.
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Водители поссорились из-за разных подходов к трактованию правил проезда круговых перекрестков.
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