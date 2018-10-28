Колясочник из Гомеля, который без лифта и пандуса не мог выйти на улицу, все же смог поменять квартиру

Активный колясочник из Гомеля Дмитрий Лапицкий, мечтавший о том, чтобы ежедневно самостоятельно спускаться на улицу для прогулок, наконец, смог обменять квартиру на третьем этаже в доме без лифта, где проживал с родителями-пенсионерами, на другой, более подходящий вариант.





В квартире на проспекте Октября семья Лапицких жила почти 40 лет. Жили бы и дальше, да только у старшего поколения все меньше сил, чтобы каждый раз на руках сносить с третьего этажа на первый инвалидную коляску с сыном. Пандус же на тесных лестничных пролетах установить было нельзя.

Несколько лет семейство пыталось решить проблему — обменять свою «трешку» на квартиру на первом этаже. Или же не на первом — но чтобы в подъезде был лифт.

— Я все могу. В городе без проблем передвигаюсь. Даже в Минск на четырехмесячные курсы по программированию ездил. А из подъезда выйти не могу, — рассказывал Дмитрий во время нашей первой встречи. У него — перелом шейных позвонков с ушибом спинного мозга, последствия травмы, полученной 12 лет назад во время ныряния в озеро.





На разных этапах к решению проблемы колясочника подключались депутаты и чиновники. И… разводили руками: если бы, к примеру, у семьи не хватало квадратных метров, то ее можно было хотя бы поставить на учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Но с метрами у Лапицких все в порядке: на 60 квадратах прописаны отец, мать, Дмитрий и его младший брат. Денег же на обмен с доплатой в семье, где работает лишь отец-пенсионер, не было.

За дело взялись риелторы. Но и для них этот жилищный вопрос оказался непростым: нужно было найти покупателя на «трешку» — и тут же подыскать встречный вариант.

Кажется, что никто уже не верил в удачный исход истории. Но вот мучения Лапицких закончились.

— Нам очень помогал директор агентства «Гид по недвижимости» Владимир Пелепей, все искал и искал варианты. И наконец нашел! Помог продать старую квартиру и тут же подыскал новую, — не верит своему счастью мама Дмитрия Светлана Владимировна.

Теперь в распоряжении Лапицких трехкомнатная квартира на 8 этаже с лифтом. По площади она даже больше прежней. Переезжают Лапицкие в ноябре. Правда, пока Дмитрию придется-таки посидеть взаперти: лифт в подъезде их нового жилища на капремонте до января.