Меркель уходит с поста главы своей партии спустя 18 лет





Канцлер Германии возглавляла партию Христианско-демократический союз с 2000 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет переизбираться на должность главы партии Христианско-демократический союз. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным издания, на совещании руководства ХДС Меркель заявила, что не будет участвовать в новых выборах главы партии, которые должны пройти в начале декабря.

По информации Spiegel Online, ранее Меркель планировала выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) на съезде партии в декабре, который состоится в Гамбурге. Возможно, что после объявления результатов голосования в Гессене Меркель была вынуждена изменить свои планы.

Источники утверждают, что Меркель хочет остаться канцлером. Ранее она давала понять, что должности председателя партии и канцлера Германии для нее неразрывно связаны.

Меркель возглавляла партию ХДС с 2000 года.

28 октября на выборах в ландтаг федеральной земли Гессен ХДС набрал всего 27% голосов, потеряв по сравнению с предыдущими выборами в этой земле более 11 процентных пунктов.