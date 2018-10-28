ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меркель уходит с поста главы своей партии спустя 18 лет

29.10.2018 16:53 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Меркель уходит с поста главы своей партии спустя 18 лет

Канцлер Германии возглавляла партию Христианско-демократический союз с 2000 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет переизбираться на должность главы партии Христианско-демократический союз. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным издания, на совещании руководства ХДС Меркель заявила, что не будет участвовать в новых выборах главы партии, которые должны пройти в начале декабря.

По информации Spiegel Online, ранее Меркель планировала выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) на съезде партии в декабре, который состоится в Гамбурге. Возможно, что после объявления результатов голосования в Гессене Меркель была вынуждена изменить свои планы.

Источники утверждают, что Меркель хочет остаться канцлером. Ранее она давала понять, что должности председателя партии и канцлера Германии для нее неразрывно связаны.

Меркель возглавляла партию ХДС с 2000 года.

28 октября на выборах в ландтаг федеральной земли Гессен ХДС набрал всего 27% голосов, потеряв по сравнению с предыдущими выборами в этой земле более 11 процентных пунктов.  

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канцлер Германии возглавляла партию Христианско-демократический союз с 2000 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пора менять стиль управления . Минских водителей проверили на знание языка автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика