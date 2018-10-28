Пора менять стиль управления . Минских водителей проверили на знание языка автомобиля



Минских водителей проверили на знание «языка автомобиля»

Более 200 водителей прошли тест на понимание «языка автомобиля» на интерактивной панели рядом с заправкой. Для каждого автомобилиста было смоделировано по 10 различных ситуаций, в которых машина сигнализирует о той или иной неисправности. Всех справившихся с тестом ждал подарок – кожаная обложка на водительские права.

Экзаменатором выступил инструктор по безопасному вождению и «самый известный экс-гаишник страны» Юрий Краснов. По его словам, практически все водители отвечали на вопросы правильно. Это касалось значков, которые присутствуют во всех автомобилях. Некоторые трудности возникали лишь с редко используемыми иконками. В частности, мало кто определил назначение значка с черепахой, который указывает на то, что мощность ограничена.

«Для многих автомобилистов тест оказался не только увлекательным, но и полезным: они узнали новую для себя информацию о некоторых значках на приборной панели», – пояснил Юрий Краснов. Во время «экзамена» он давал бесплатные консультации по волнующим темам. Так, в начале недели синоптики обещали минчанам резкое похолодание, вплоть до снежных метелей. Эксперт рекомендовал «менять стиль управления автомобилем»: ехать аккуратнее, спокойнее, стараться избегать резких перестроений и торможений, особенно на скользкой и холодной дороге.

Бесплатные проверки были приурочены ко Дню автомобилиста. «Таким способом мы постарались помочь водителям лучше понимать свой автомобиль и общаться с ним на одном языке. Как показало тестирование, подавляющее большинство автолюбителей хорошо разбираются в «симптомах» авто и понимают, о чем сигнализирует их машина, – пояснили в компании Bosch. – Результаты радуют, поскольку от культуры владения автомобилем во многом зависит и состояние машины, и безопасность на дороге. Однако важно быть в тонусе, оставаться подкованным и не забывать важную информацию».



