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Сколько будут стоить акции Евроторга на Лондонской бирже?

29.10.2018 16:13 — Разное | Myfin  
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Сколько будут стоить акции Евроторга на Лондонской бирже?
фото: Myfin.by

Белорусский ритейлер, в активах которого 680 магазинов «Евроопт» и «Бруснiчка», установил цены первичного публичного размещения акций (IPO) в диапазоне $6,95−$7,95 за глобальную депозитарную расписку. Об этом сообщает Лондонская фондовая биржа.

Компания «Евроторг» оценена в $689−789 млн.

Ожидается, что 7 ноября объявят окончательную цену акций и на бирже откроются торги по ценным бумагам ритейлера.

«Евроторг» планирует использовать доходы от продажи акций для сокращения задолженности в инвалюте.

 
 
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Часть акций Евроторга могут продать на Лондонской бирже
 
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