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11 лет колонии: 35-летняя пинчанка признана виновной в убийстве дочери

29.10.2018 17:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жительница Пинска признана виновной в убийстве новорожденной дочери.  

Как сообщается на сайте Верховного суда, 29 октября в Брестском областном суде прошло закрытое заседание.  

Подсудимая признана виновной в умышленном убийстве малолетнего, который был в беспомощном состоянии, с особой жестокостью. Женщина приговорена к 11 годам колонии общего режима.  

Ранее стало известно, что 26 января в Пинском районе была госпитализирована 35-летняя женщина с подозрением на выкидыш. Однако в доме у гражданки правоохранители обнаружили тело новорожденной девочки с ссадинами и кровоподтёками.  

Эксперты пришли к выводу, что малышка погибла либо от механической асфиксии, либо от кровоизлияния в мозг из-за перелома костей черепа.  

Приговор ещё не вступил в законную силу.  

На неделе в Лунинце вернувшийся домой отец обнаружил тело дочери.  

В квартире находились пьяные мать девочки и друг семьи – подробности здесь.  

 
 
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Новости Беларуси. Жительница Пинска признана виновной в убийстве новорожденной дочери.   Как сообщается на сайте Верховного суда, 29 октября в Брестском областном...
 
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