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11 лет колонии: 35-летняя пинчанка признана виновной в убийстве дочери
Новости Беларуси. Жительница Пинска признана виновной в убийстве новорожденной дочери.
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Подсудимая признана виновной в умышленном убийстве малолетнего, который был в беспомощном состоянии, с особой жестокостью. Женщина приговорена к 11 годам колонии общего режима.
Ранее стало
Эксперты пришли к
Приговор ещё не вступил в законную силу.
На неделе в Лунинце вернувшийся домой отец обнаружил тело дочери.
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Новости Беларуси. Жительница Пинска признана виновной в убийстве новорожденной дочери. Как сообщается на сайте Верховного суда, 29 октября в Брестском областном...
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