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Пятый титул в карьере. Британец Льюис Хэмилтон выиграл «Формулу-1»
Новости мира. Льюис Хэмилтон выиграл «Формулу-1». Пилот «Мерседеса» на очередном этапе чемпионских гонок показал лишь четвертое время, сообщили в программе «СТВ-Спорт» . Впрочем, этого оказалось вполне достаточно, чтобы быть недосягаемым для оппонентов.
Нынешний титул стал для британца пятым в карьере и вторым кряду. И он уже вошел в тройку гонщиков в истории.
Что до самого Гран-при Мексики, то самым быстрым оказался представитель «Рэд Булла» Макс Ферстапен.
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Новости мира. Льюис Хэмилтон выиграл «Формулу-1». Пилот «Мерседеса» на очередном этапе чемпионских гонок показал лишь четвертое время, сообщили в программе...
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