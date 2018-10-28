Пятый титул в карьере. Британец Льюис Хэмилтон выиграл «Формулу-1»

Новости мира. Льюис Хэмилтон выиграл «Формулу-1». Пилот «Мерседеса» на очередном этапе чемпионских гонок показал лишь четвертое время, сообщили в программе «СТВ-Спорт» . Впрочем, этого оказалось вполне достаточно, чтобы быть недосягаемым для оппонентов.





Нынешний титул стал для британца пятым в карьере и вторым кряду. И он уже вошел в тройку гонщиков в истории.

Что до самого Гран-при Мексики, то самым быстрым оказался представитель «Рэд Булла» Макс Ферстапен.