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Белорусская гимнастка Алина Горносько выиграла две медали Гран-при в Испании
Новости Беларуси. Алина Горносько выиграла две медали Гран-при по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир прошел в Испании.
В финале отдельных видов белоруска поднялась на третью ступень пьедестала в упражнении с мячом. Ранее, напомним, наша грация стала обладательницей серебра в индивидуальном многоборье.
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Новости Беларуси. Алина Горносько выиграла две медали Гран-при по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир прошел в Испании. В финале...
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