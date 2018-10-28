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Теннис. Украинка Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA
Победительницей главного итогового турнира года стала Элина Свитолина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсменка завоевала чемпионский титул впервые в карьере.
В финале украинка играла со Слоун Стивенс. Первый сет остался за американкой – 6:3, а вот в двух следующих сильнее была Свитолина – 6:2, 6:2. Эта виктория позволила ей переместиться с шестой позиции в мировой классификации на четвертую.
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Победительницей главного итогового турнира года стала Элина Свитолина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсменка завоевала чемпионский титул впервые в...
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